Moskova Borsası'nda altın işlem hacmi 3,5 kattan fazla arttı

Moskova Borsası verilerine göre, Rusya'da değerli metaller piyasasında işlem hacmi mart ayında dikkat çekici bir artış kaydetti. Spot altın işlemleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,5 kattan fazla yükselirken altın ve gümüşe talep arttı.

MOEX’ten yapılan yazılı açıklamada, spot altın işlem hacminin 2025'in aynı dönemine kıyasla mart ayında 3,5 kattan fazla artarak 534,4 milyar ruble veya 42,6 tona ulaştığına işaret edilirken spot gümüş işlem hacminin de 12,3 milyar ruble veya 59,7 ton seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Batılı ülkelerin finans alanında geniş yaptırımlar uyguladığı Rusya'da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra kripto para birimleri gibi yüksek riskli araçlara da ilgi arttı.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart’ta imzaladığı kararnameyle, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasaklamıştı.