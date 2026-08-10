Moskova'nın gözü yeniden Türk turistte

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

julide.yigitturk@dunya.com

Küresel turizm haritasında stratejik konumunu koruyan Moskova, gözünü yeniden Türk pazarına dikti. Bağımsız Devlet­ler Topluluğu (BDT) dışı ülkeler arasında Türkiye’yi en kritik üç pazardan biri olarak konumlan­dıran Moskova, 2019’da 81 bin zi­yaretçi ile kırılan pandemi öncesi rekoru geride bırakarak, yıllık zi­yaretçi akışını kalıcı ve istikrarlı bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Moskova Şehir Turizm Komite­si MENA Bölgesi ve Avrupa Di­rektörü Magomed Mezhiev, Tür­kiye’nin Moskova için sadece bir turist kaynağı değil, aynı zaman­da köklü ticari ve kültürel bağlara sahip stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak iki ülke turizmi ara­sındaki son gelişmeleri ve gele­cek hedeflerini detaylarıyla pay­laştı. Türk ziyaretçi sayısındaki yükseliş grafiğinin devam ettiğini belirten Mezhiev, şunları söyle­di: "2026’nın ilk çeyreğinde baş­kentimizi ziyaret eden 18 bin 500 Türk turistle Türkiye, BDT dışı ülkeler arasında en çok ziyaret­çi gönderen ilk üç pazar arasında yer aldı. Bu rakam, bir önceki yı­lın aynı dönemine göre %8’lik bir artışa işaret ediyor. İlk hedefimiz, 2019’da 81 bin Türk ziyaretçi ile kırılan pandemi öncesi rekoru ge­ride bırakmak. Moskova 2024’te 74 bin, 2025’te ise 75 binin üze­rinde Türk misafiri ağırladı; ya­ni pazar zirve noktasına zaten oldukça yaklaşmış durumdayız. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ise amacımız sadece bir toparlanma sağlamak değil; doğrudan Mosko­va odaklı seyahat rotalarını artır­mak, güçlü olduğumuz iş seyahat­leri segmentinin yanına eğlence ve aile turizmini de daha fazla ek­lemek ve misafirlerimizin Mos­kova’yı yeniden ziyaretlerini teş­vik etmektir. Temel hedefimiz, 2019 seviyesini tek bir yıl için ya­kalamak değil, bu rakamın üze­rinde istikrarlı ve kalıcı bir yıllık ziyaretçi akışı sağlamaktır.”

Türk pazarını kritik kılan en te­mel unsurun talebin tek bir seg­mente sıkışmayıp dengeli dağıl­ması olduğunu ifade eden Mez­hiev, 2025 verilerine göre Türk ziyaretçilerin %48’inin eğlence ve tatil, %39’unun iş ve ticari se­yahat, %11’inin akraba/arkadaş ziyareti ve %2’sinin eğitim ama­cıyla Moskova’yı tercih ettiğini söyledi.

Türkler gezi başına 177 bin ruble harcıyor

2024 ziyaretçi araştırması­na göre, Türk turistlerin harca­ma alışkanlıklarıyla kent eko­nomisine geniş bir yelpazede katkı sağladığını belirten Mez­hiev, şu verileri aktardı: "Mosko­va’yı ziyaret eden bir Türk turis­tin gezi başına ortalama harca­ması yaklaşık 177 bin ruble (günlük ortalama 27 bin 700 ruble) seviye­sindedir. Ulaşım ve diğer giderle­rin yanı sıra harca­maların %23’ü eğ­lence, %15’i alışve­riş, %14’ü yeme-içme ve %12’si konaklamaya ayrılmaktadır. Türk ziyaretçiler çoğunlukla gençlerden, tek başına seyahat edenlerden veya çiftlerden olu­şuyor ve bağımsız hareket etme eğilimindeler."

Elektronik vize (e-vize) uygu­lamasının seyahat planlamasını hızlandırdığını belirten Mezhiev, konsolosluğa gitmeden ve dave­tiye sunmadan 4 gün içinde onay alındığını belirtti. 2025’te Rusya genelinde verilen 821 binden faz­la e-vizenin 60 bin 103’ü Türk vatandaş­larına düzenlendi. Türkiye bu rakamla Çin, Suudi Arabistan ve Almanya’nın ar­dından 4’üncü sırada yer aldı.

"Mısır ve Küba rekabeti Türkiye’nin liderliğini sarsmaz"

Türkiye’deki kur ve maliyet odaklı dalgalanmaları değerlen­diren Mezhiev, Türkiye’nin yıl­da yaklaşık 6,9 milyon Rus turist ağırlayarak popülerliğini koru­duğunu belirtti. Mısır, Küba ve Güneydoğu Asya gibi alternatif­lerin pazara çeşitlilik kattığını ancak Türkiye’nin sunduğu coğ­rafi yakınlık, "her şey dâhil" kon­septi ve oturmuş turizm altyapı­sını birebir karşılayamadığını, bu nedenle Türkiye'nin lider ko­numunun sarsılmayacağını vur­guladı.

Mezhiev, Ekim 2025’te İstan­bul’da düzenlenen iş gezisinde Moskova’dan 26, Türkiye’den 54 firmanın bir araya geldiği­ni hatırlatarak, Şubat 2026’da EMITT Fuarı’na katılım sağlan­dığını, Nisan 2026’da ise Aerof­lot iş birliğiyle Türk acenteleri için Moskova tanıtım turu dü­zenlendiğini aktardı. Mezhiev, Mayıs 2026’da TÜRSAB ve Stra­tejik Araştırmalar Merkezi’nin iş birliğiyle acente gezisi gerçek­leştirildiğini belirterek, Holitera iş birliğiyle Moskova, Murmansk ve St. Petersburg’u kapsayan, kültür ile Kuzey Kutbu deneyi­mini bir araya getiren üç şehirli özel bir blog turuna imza attıkla­rını belirtti.

Meet Global MICE Aralık 2026’da yapılacak

Moskova, iş turizmini (MICE) geliştirmek adına altyapı yatırımlarını hızlandırdı. 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanan VDNH EXPO Uluslararası Kongre ve Sergi Kompleksi, fuarlar ve dev organizasyonlar için küresel bir merkez haline gelecek. Şehir ayrıca tarihi malikaneler, tiyatrolar ve sanat galerinden oluşan 150’den fazla konsept mekânı iş dünyasının kullanımına sunuyor. Uluslararası sektör ağlarını güçlendiren Meet Global MICE Congress’in bir yenisi ise 16-17 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek. 2025’teki kongrede 2 binin üzerinde katılımcı, 200 stant açan firma ve 200 satın alma heyeti ağırlanmış, 3 binden fazla B2B görüşme gerçekleştirilmişti.