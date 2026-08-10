Moskova'nın gözü yeniden Türk turistte
Gözünü yeniden Türk pazarına diken Moskova, pandemi öncesi 81 binlik ziyaretçi rekorunu aşmak için harekete geçti. Elektronik vize ve yeni ödeme platformlarıyla seyahat pratikliği sağlayan Moskova Şehir Turizm Komitesi Direktörü Magomed Mezhiev, Türk turistleri başkente davet etti.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
julide.yigitturk@dunya.com
Küresel turizm haritasında stratejik konumunu koruyan Moskova, gözünü yeniden Türk pazarına dikti. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkeler arasında Türkiye’yi en kritik üç pazardan biri olarak konumlandıran Moskova, 2019’da 81 bin ziyaretçi ile kırılan pandemi öncesi rekoru geride bırakarak, yıllık ziyaretçi akışını kalıcı ve istikrarlı bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Moskova Şehir Turizm Komitesi MENA Bölgesi ve Avrupa Direktörü Magomed Mezhiev, Türkiye’nin Moskova için sadece bir turist kaynağı değil, aynı zamanda köklü ticari ve kültürel bağlara sahip stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak iki ülke turizmi arasındaki son gelişmeleri ve gelecek hedeflerini detaylarıyla paylaştı. Türk ziyaretçi sayısındaki yükseliş grafiğinin devam ettiğini belirten Mezhiev, şunları söyledi: "2026’nın ilk çeyreğinde başkentimizi ziyaret eden 18 bin 500 Türk turistle Türkiye, BDT dışı ülkeler arasında en çok ziyaretçi gönderen ilk üç pazar arasında yer aldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8’lik bir artışa işaret ediyor. İlk hedefimiz, 2019’da 81 bin Türk ziyaretçi ile kırılan pandemi öncesi rekoru geride bırakmak. Moskova 2024’te 74 bin, 2025’te ise 75 binin üzerinde Türk misafiri ağırladı; yani pazar zirve noktasına zaten oldukça yaklaşmış durumdayız. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ise amacımız sadece bir toparlanma sağlamak değil; doğrudan Moskova odaklı seyahat rotalarını artırmak, güçlü olduğumuz iş seyahatleri segmentinin yanına eğlence ve aile turizmini de daha fazla eklemek ve misafirlerimizin Moskova’yı yeniden ziyaretlerini teşvik etmektir. Temel hedefimiz, 2019 seviyesini tek bir yıl için yakalamak değil, bu rakamın üzerinde istikrarlı ve kalıcı bir yıllık ziyaretçi akışı sağlamaktır.”
Türk pazarını kritik kılan en temel unsurun talebin tek bir segmente sıkışmayıp dengeli dağılması olduğunu ifade eden Mezhiev, 2025 verilerine göre Türk ziyaretçilerin %48’inin eğlence ve tatil, %39’unun iş ve ticari seyahat, %11’inin akraba/arkadaş ziyareti ve %2’sinin eğitim amacıyla Moskova’yı tercih ettiğini söyledi.
Türkler gezi başına 177 bin ruble harcıyor
2024 ziyaretçi araştırmasına göre, Türk turistlerin harcama alışkanlıklarıyla kent ekonomisine geniş bir yelpazede katkı sağladığını belirten Mezhiev, şu verileri aktardı: "Moskova’yı ziyaret eden bir Türk turistin gezi başına ortalama harcaması yaklaşık 177 bin ruble (günlük ortalama 27 bin 700 ruble) seviyesindedir. Ulaşım ve diğer giderlerin yanı sıra harcamaların %23’ü eğlence, %15’i alışveriş, %14’ü yeme-içme ve %12’si konaklamaya ayrılmaktadır. Türk ziyaretçiler çoğunlukla gençlerden, tek başına seyahat edenlerden veya çiftlerden oluşuyor ve bağımsız hareket etme eğilimindeler."
Elektronik vize (e-vize) uygulamasının seyahat planlamasını hızlandırdığını belirten Mezhiev, konsolosluğa gitmeden ve davetiye sunmadan 4 gün içinde onay alındığını belirtti. 2025’te Rusya genelinde verilen 821 binden fazla e-vizenin 60 bin 103’ü Türk vatandaşlarına düzenlendi. Türkiye bu rakamla Çin, Suudi Arabistan ve Almanya’nın ardından 4’üncü sırada yer aldı.
"Mısır ve Küba rekabeti Türkiye’nin liderliğini sarsmaz"
Türkiye’deki kur ve maliyet odaklı dalgalanmaları değerlendiren Mezhiev, Türkiye’nin yılda yaklaşık 6,9 milyon Rus turist ağırlayarak popülerliğini koruduğunu belirtti. Mısır, Küba ve Güneydoğu Asya gibi alternatiflerin pazara çeşitlilik kattığını ancak Türkiye’nin sunduğu coğrafi yakınlık, "her şey dâhil" konsepti ve oturmuş turizm altyapısını birebir karşılayamadığını, bu nedenle Türkiye'nin lider konumunun sarsılmayacağını vurguladı.
Mezhiev, Ekim 2025’te İstanbul’da düzenlenen iş gezisinde Moskova’dan 26, Türkiye’den 54 firmanın bir araya geldiğini hatırlatarak, Şubat 2026’da EMITT Fuarı’na katılım sağlandığını, Nisan 2026’da ise Aeroflot iş birliğiyle Türk acenteleri için Moskova tanıtım turu düzenlendiğini aktardı. Mezhiev, Mayıs 2026’da TÜRSAB ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin iş birliğiyle acente gezisi gerçekleştirildiğini belirterek, Holitera iş birliğiyle Moskova, Murmansk ve St. Petersburg’u kapsayan, kültür ile Kuzey Kutbu deneyimini bir araya getiren üç şehirli özel bir blog turuna imza attıklarını belirtti.
Meet Global MICE Aralık 2026’da yapılacak
Moskova, iş turizmini (MICE) geliştirmek adına altyapı yatırımlarını hızlandırdı. 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanan VDNH EXPO Uluslararası Kongre ve Sergi Kompleksi, fuarlar ve dev organizasyonlar için küresel bir merkez haline gelecek. Şehir ayrıca tarihi malikaneler, tiyatrolar ve sanat galerinden oluşan 150’den fazla konsept mekânı iş dünyasının kullanımına sunuyor. Uluslararası sektör ağlarını güçlendiren Meet Global MICE Congress’in bir yenisi ise 16-17 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek. 2025’teki kongrede 2 binin üzerinde katılımcı, 200 stant açan firma ve 200 satın alma heyeti ağırlanmış, 3 binden fazla B2B görüşme gerçekleştirilmişti.