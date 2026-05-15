Motokuryeleri sevindirecek karar: SRC belgesi için tarih 2027’ye uzatılıyor

Motokurye sektörünü yakından ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilen SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi için tanınan geçiş süresinin uzatılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek düzenlemenin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini söyledi. Böylece motokuryeler, belgelerini almak için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ek süre kazanmış olacak.

Kuryeler için yeni dönem başladı

15 Mayıs 2025 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle kurye işletmeciliğinin ilk kez resmi olarak tanımlandığını hatırlatan Uraloğlu, düzenleme kapsamında kuryelerin taşıyabileceği gönderi miktarı, çalışma kuralları ve trafik güvenliğiyle ilgili esasların belirlendiğini ifade etti.

Yeni sistemle birlikte motokuryeler için mesleki yeterlilik şartı getirilirken, taşıma faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla yetki belgesi ücretlerinde yüzde 95 indirim uygulandığı açıklandı.

103 bin işletmeciye yetki belgesi verildi

Bakanlığın verilerine göre son bir yılda toplam 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendi. Bu belgelere kayıtlı taşıt sayısı ise 106 bin 77’ye ulaştı. Türkiye genelinde tek taşıtla faaliyet gösteren motokurye sayısının 100 bin 876 olduğu belirtildi.

Kayıtlı taşıtların büyük bölümünü motosikletler oluşturdu. Kullanılan araçların yüzde 85,7’sinin 5 yaşın altında olduğu bildirildi.

En yoğun kayıt İstanbul’da

Yetki belgelerinde ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az yetki belgesinin bulunduğu ilin ise Tunceli olduğu açıklandı.