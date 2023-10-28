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Motorine indirim yolda

Motorinin litre fiyatına pazartesi gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Akaryakıt sektörü kaynakları, mazot fiyatı için pazartesi gecesinden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüşle 1,57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.