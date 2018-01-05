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Motorine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 7-9 kuruş arası bir zam yansıtılacak.

Motorine zam geliyor
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla fiyat artışı beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 5-8 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

Bu açıklama ile birlikte motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 8 kuruş zam yansıtılması bekleniyor.

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