Motorine zam geliyor: İstanbul'da litresi 38 liraya yaklaşacak
Petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle sıklıkla fiyatı değişen akaryakıta bu gece yeniden zam geliyor. Motorininin litresine 1 lira zam yapılacak.
Haber Merkezi
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Seçimin ardından peş peşe gelen zamların ardından motorinde indirim yapılmıştı.
İstanbul'da bugün motorinin litresi 36 lira 83 kuruşa satılıyor. Ankara'da litre fiyatı 37 lira 32 kuruş, İzmir'de ise 37 lira 49 kuruş.
NTV'nin haberine göre motorine bu gece 22 Ağustos itibariyle 1 lira zam gelecek.
Zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 38 liraya yaklaşacak.