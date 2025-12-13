Motorin sonrası sıra benzinde: İndirim için tarih açıklandı

Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyelerine gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Bu kapsamda, benzinin litre fiyatında salı günü 2 lira 2 kuruşluk bir düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor.

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında görülen aşağı yönlü hareketin, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Brent petrolün 60 doların altına sarkmasının ardından indirim ihtimali daha da güçlendi.

Motorinin ardından benzinde de indirim yolda!

Öte yandan, dün gece itibarıyla motorinin litre fiyatında ortalama 2 liralık bir indirim yapıldı. Akaryakıt tabelalarının yeniden değişmesi beklenirken, sektör kaynakları özellikle benzin fiyatlarında indirimin öne çıktığını belirtiyor. Son olarak otogaz fiyatlarına 4 Aralık’ta 80 kuruş zam uygulanmıştı.

Piyasa kaynaklarına göre, beklenen indirimin hayata geçmesi halinde benzinin litre fiyatının 52 lira seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.