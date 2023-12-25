MTSO: Enflasyonla mücadele için verimli üretime geçilmeli

Bu sektörlerin zorlamayla değil, var olan potansiyelin etkin kullanımıyla büyüyüp katma değer yarattığına dikkat çeken Çakır, ardından kentin tarımdan sanayiye turizmden lojistiğe dış ticarete kadar güçlü olduğu sektörlerin özelliklerini aktardı.

Lojistikte Türkiye’nin en büyük ikinci limanı ile en büyük ikinci kara filosuna sahip olan Mersin’in bu alandaki gücünü artırmak, Türkiye ekonomisine daha çok katkı sunmak adına Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın artık açılmasını beklediklerini vurgulayan Çakır, Çeşmeli otoyolunun Taşucu’na bağlanmasını, Orta Anadolu bağlantısı olan Sertavul’un Silifke’ye inmesini beklediklerini söyledi.

“Türkiye, istikrar ve planlama bekliyor”

Türk iş dünyasının ve ekonominin 2024’ten beklentilerine de değinen Çakır, Türkiye’nin istikrar ve planlama beklediğini söyledi. Özellikle bölgesel planlamalara yerel dinamiklerin dahil edilmesini istediklerini ifade eden Çakır, “Siyasette uzlaşma istiyor. Ekonomimiz kaliteli büyüme için, gelişmiş dünya normlarında bir hukuk sistemi istiyor, şeffaflık istiyor. Ekonomi, kredi bağımlılığından kurtulmak istiyor. Bunlar, gelecek planlarımızı yapmak için elzem konulardır” dedi. Sorunlar konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirten Çakır, esas sorunun ise bunları çözme metotlarını doğru tespit konusunda yaşandığına dikkat çekti.