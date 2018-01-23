Muhasebeciler tahsilat sorununa çözüm istiyor

23 Ocak 2018

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, meslek mensuplarının en önemli sorunlarından birinin mükelleflerden ücretlerini tahsil edememesi olduğunu belirterek, "Muhasebe ücretini ödememenin parasal bir yaptırımı bulunmuyor. Bunun çözümüyle ilgili belli bir mesafe katedilmesine karşın sorun tamamen ortadan kalkmadı." dedi.

Şahin, basına yaptığı açıklamada, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meslek mensuplarının iki önemli sorununun tahsilat ve haksız rekabet olduğunu dile getiren Şahin, özellikle tahsilat sıkıntısının ekonominin durgunlaştığı dönemlerde daha da ön plana çıktığını söyledi.

Şahin, muhasebe ücretini ödememenin parasal bir yaptırımının bulunmadığına işaret ederek, "Dolayısıyla bu tür durumlarda ilk feda edilen ödemelerden biri muhasebe ücreti olarak karşımıza çıkıyor. Bunun çözümüyle ilgili belli bir mesafe katedilmesine karşın sorun tamamen ortadan kalkmadı." diye konuştu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), sözleşme girilerek ücretlerin belirtildiği ve borcu ödenmeyen muhasebecinin müşterisini başka bir muhasebecinin almasını engelleyen bir sisteminin bulunduğunu anlatan Şahin, söz konusu sistemin Maliye Bakanlığı ile entegre olmadığından borçlu açısından sorunun kolayca aşılabildiğini bildirdi.

Şahin, muhasebecilerin ödemelerinin banka kanalıyla yapılmasının zorunlu hale getirilmesini istediklerini belirterek, "Bu, sorunu tamamen çözmese de çözüme bir nebze katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Bir diğer problemin de meslek mensupları arasındaki haksız rekabet olduğunu anlatan Şahin, mükelleften, daha önce çalıştığı muhasebeci veya mali müşavirden daha az ücret talep edilmesinin haksız rekabete yol açtığını söyledi.

"Vergi kanunlarının birleştirilmesi sorunları çözmez"

Vergi düzenlemelerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Şahin, gelir ve kurumlar vergilerine dair çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vergi kanunlarının sade bir dili olması gerektiğine işaret eden Şahin, "Bu anlamda yapılacak her düzenleme bizim için makbuldür ancak iki kanunun birleştirilmesi tek başına sorunu çözmez. Belki bir iyi niyet göstergesidir. Esas olan işin özüne inmek." dedi.

Dolaylı vergilerin bütçe gelirleri içindeki payının yüksekliğine de dikkati çeken Şahin, dolaysız vergilerin adaletsiz vergiler olduğunun altını çizdi.

Şahin, dolaylı vergilerin oranı arttıkça toplumda huzursuzluğun da artacağını vurgulayarak, "Aslında bu durumun bir an önce tersine çevrilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Vergi cenneti ülkelerin listesinin kanun gereği her yıl açıklanması gerektiğini ifade eden Şahin, söz konusu liste açıklanmadığı için bu ülkelere yapılan para transferi üzerinden vergi tahsil edilemediğini bildirdi.

Kaynak: AA