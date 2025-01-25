Murat Boz, Dünya Gazetesi'nin Youtube kanalına konuk oldu: En çok neye yatırım yapıyor?

Ünlü şarkıcı Murat Boz ve Mert Başaran Dünya Gazetesi'nin YouTube kanalında yayınlanan "Cebimdeki Dünya" programında Dünya Gazetesi TV Ekonomi Yayın Direktörü Hande Eğilmez Eniş'in konuğu oldu. Program boyunca yaptığı açıklamalarla ekonomi bilgisi ile Mert Başaran'ın takdirini toplayan Boz, yatırımlarını diğer pek çok sanatçının aksine kendisi yönlendirmesi ve kripto piyasası konusunda anlattıklarıyla dikkat çekti.

"Ailem bana paranın değerini bilerek yaşamayı öğretti"

Bir işçi baba ve öğretmen annenin çocuğu olarak yetiştiğini belirterek, geçmişten günümüze ekonomik şartların nasıl değiştiğine parmak bastı. Ailesinin kendisine, paranın değerini bilerek yaşamayı öğrettiğini ifade ederek Boz, sanat kariyerine vokalist olarak başladığını ve küçük yaşlardan itibaren kazancını dikkatle yönettiğini vurguladı.

"Kazancımı farklı yatırım araçlarına yönlendirerek pasif gelir elde ediyorum"

Yatırım tercihlerine dair açıklamalarda bulunan Boz, ilk olarak oturduğu evi satın aldığını ve zamanla yatırım amaçlı gayrimenkuller aldığını belirtti. Uzun yıllar kirada oturmayı tercih ettiğini söyleyen sanatçı, pandemi dönemindeki kira artışlarından sonra kendi evini satın aldığını ve bu süreçte mali planlamalarını dikkatle yaptığını ifade etti. Boz, “Kazancımı farklı yatırım araçlarına yönlendirerek pasif gelir elde ediyorum. Bu, ilerleyen yıllarda finansal olarak daha rahat olmamı sağladı” dedi.

"Yatırımlarımı borçlanmadan büyütmeye özen gösterdim"

Sanat dünyasında ekonomik disiplini korumanın zorluğuna değinen Boz, kariyerinin ilk yıllarından itibaren küçük adımlarla ilerlediğini ve borçlanmadan yatırımlarını büyütmeye özen gösterdiğini belirtti. "Büyük parayı bir yere bağlamak yerine, küçük yatırımlarla pasif gelir yaratmak her zaman daha anlamlı geliyor. Bu sayede hem birikim yapabildim hem de ilerleyen yıllar için güvence sağlayabildim” dedi.

Boz'un özellikle kripto para piyasasına dair yaptığı açıklamalar en çok dikkat çeken konu oldu. Boz, yatırımlarında Bitcoin’i tercih ettiğini belirtti.

Murat Boz, Bitcoin'i tercih etmesinin sebebini açıkladı

Boz, yatırım tavsiyesi olmadığını dile getirerek Bitcoin’i tercih etmesinin sebeplerini şöyle açıkladı:

21 milyon adetle sınırlı olan Bitcoin'in enflasyona karşı bir koruma aracı olduğunu düşündüğünü söyleyen Murat Boz, "Bitcoin standardı" isimli bir kitap okuyarak konuya ilgi duymaya başladığını belirterek, "Günümüz paralarının değer kaybını gördükçe Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısına yöneldim" dedi.

"Sadece Bitcoin’e yatırım yapıyorum"

Boz, yalnızca Bitcoin yatırımı yaptığını ve altcoinlerle ilgilenmediğini ifade etti. Ayrıca, Bitcoin’i bir al-sat aracı olarak değil, uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğünü belirtti. "Bitcoin’i satmak için almıyorum. Dip seviyelerde alıp uzun vadede tutmayı tercih ediyorum" diyen Boz, ayrıca kripto varlığını soğuk cüzdanlarda sakladığını bu sayede kontrolün tamamen kendisinin elinde olduğu söyledi.

Murat Boz'dan geleneksel para birimlerinde değer kaybı mesajı

Boz, program sırasında, dolar ve diğer geleneksel para birimlerinin sürekli değer kaybettiğini şu sözlerle vurguladı:

"Merkez Bankaları para basıyor, enflasyon artıyor... Geleneksel para birimleri değer kaybediyor. Bugün yastık altına koyduğunuz 10 dolar, 10 yıl sonra değerini kaybediyor. Ancak Bitcoin sağlam bir para birimi olarak bu değer kaybını engelliyor"

Boz’un yatırımlarını yönetme şekli ve Bitcoin’e yönelik yatırımları, programda Mert Başaran tarafından ciddi takdirle karşılandı. Boz, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Dünya hızla dijitalleşiyor. Paranın geleceği de dijitalleşmeye doğru gidiyor. Bu süreçte Bitcoin’i bir korunma aracı olarak görüyorum ve gelecek yıllarda daha fazla ülkenin Bitcoin standardını benimsemesi gerektiğini düşünüyorum."