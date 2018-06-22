MÜSİAD Başkanı Kaan: Faiz ve kur çıpasından çıkmalıyız

22 Haziran 2018

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan faiz ve kur ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Büyüme rakamlarına bakıldığında genelde iç piyasa ve tüketim ağırlıklı olduğunun görüldüğünü belirten Kaan, "Buradaki amacımız enflasyonun kontrol altına alınmasıdır. Döviz kurunun artmasının bir sebebi insanların paranın değerini koruma isteğidir. Onun için daha ziyade üretim odaklı bir modelin ön plana geçirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin ara malı ithalatı da çok ciddi vaziyette. Yaklaşık 105 milyar dolarlık ara malı ithalatımız var. Biz bunun da Türkiye’de üretimi konusunda çalışma yapıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Özellikle ithalatın azaltılıp ihracatın artırılması çalışmasıyla birlikte Türkiye’de döviz kurundaki artışın da durdurulacağını düşündüklerini aktaran Kaan, "Tabi bunu yaparken de mutlaka üretim diyoruz. Aynı zamanda özellikle dövizde cazibenin de artık yavaş yavaş kaybolacağını da ifade etmek istiyorum. Çünkü faizdeki yükselmeler dövizi de aşağı çekecektir. O bakımdan bundan sonraki süreçte özellikle bankalar da parayı faizde tutma yerine halkımıza, sanayicimize, üretime yönlendirmeli. Çünkü Türkiye’nin bu faiz ve kur çıpasından artık çıkması gerektiğini de burada ifade etmek istiyorum" yorumunu yaptı.

Kaynak: AA