MÜSİAD Başkanı Özdemir: Yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 27-28

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e’de katıldığı yayında ekonomi ve iş dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son açıklanan yatırım teşviklerini olumlu bulduklarını belirten Özdemir, teşvik paketinin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Son birkaç yıldır baskılanan döviz kuru nedeniyle ihracatçıların sıkışmışlık yaşadığını ifade eden Özdemir, ihracatçılar için düşürülen kurumlar vergisinin döviz kurları kaynaklı baskıyı dengeleyici bir unsur olduğunu belirtti.

Özdemir, bu adımı “hızlı alınmış” ve “son derece doğru bir yaklaşım” olarak nitelendirdi.

Ortadoğu gerilimi ihracatı baskılıyor

İran savaşının etkilerine de değinen Özdemir, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 15’inin Ortadoğu coğrafyasına yapıldığını hatırlatarak, bu nedenle ihracatın bir süre daha zayıf seyredeceğini söyledi.

Yılın ikinci yarısında daha toparlayıcı veriler beklediklerini kaydeden Özdemir, ihracatın yeniden yukarı yönlü bir seyir izleyeceğini düşündüklerini ifade etti.

Merkez Bankası’nın faiz politikası desteklendi

Özdemir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalelerini askıya alarak fonlama maliyetlerini yüzde 40’a yükselttiğini hatırlatan Özdemir, bunun politika faizini resmi olarak artırmadan daha esnek bir yöntemle sıkılaştırma anlamına geldiğini söyledi.

Faizlerin bir süre daha sabit kalabileceğini ifade eden Özdemir, yılın ikinci yarısında savaşın etkilerine bağlı olarak sınırlı bir düşüş görülebileceğini ancak seviyelerin 2026 başındaki beklentilerin üzerinde kalacağını dile getirdi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yukarı revize edildi

Enflasyona ilişkin beklentilerini de paylaşan Özdemir, ocak ayında yıl sonu için yüzde 23-24 bandında bir tahminde bulunduklarını, ancak bu beklentiyi şimdi yüzde 27-28 seviyesine revize ettiklerini açıkladı.

Özdemir, yılın ikinci yarısında döviz kurunda sınırlı bir hareketlenme yaşanabileceğini, revizyonun da bu çerçevede yapıldığını belirtti.

“Savaşın etkileri kısa sürede silinmeyecek”

Küresel belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayan Özdemir, kalıcı bir ateşkes sağlansa bile reel sektörün ve piyasaların savaş öncesi koşullara hızla dönemeyeceğini söyledi.

Bu sürecin birkaç yıl alabileceğini ifade eden Özdemir, ekonomi yönetiminin dezenflasyon programında paniğe kapılmadan, daha öngörülebilir bir yaklaşımla ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Sanayide atıl kapasite ve erken sanayisizleşme uyarısı

Özdemir, mevcut piyasa koşullarında enflasyon ve faiz seviyelerine aşırı odaklanılmaması gerektiğini savunarak, Türkiye’ye önümüzdeki dönemde ticaret ve sermaye akışının artabileceğini söyledi.

Özellikle sanayide atıl kapasite sorununa dikkat çeken Özdemir, Türkiye’nin güçlü bir kurulu sanayi kapasitesine sahip olduğunu ancak erken sanayisizleşme riskinin giderek daha fazla hissedildiğini ifade etti.

Sanayi ve imalat sektöründe çalışanlara yönelik vergi indirimlerinin, bu riskin azaltılmasında etkili olabileceğini belirtti.

“Program doğru seyrediyor” mesajı

Dezenflasyon programına ilişkin değerlendirmesinde Özdemir, Merkez Bankası’nın faizi artırmadan sıkılaştırma yönündeki yaklaşımını doğru bulduklarını söyledi.

Mevcut süreci program açısından geçici bir “tümsek” olarak tanımlayan Özdemir, bu etkinin azalmasının ardından ekonomi programının kaldığı yerden devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Özdemir, savaşın enflasyon ve faiz üzerindeki etkilerinin 2027 başından itibaren daha sınırlı hissedileceğini ifade etti.