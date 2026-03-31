MÜSİAD Bursa Başkanı Şenocak: Siparişler daraldı, finansman baskısı sanayiciyi sıkıştırdı

Bursa sanayisi; küresel talep daralması, artan maliyetler ve finansmana erişimdeki sıkılaşmanın baskısı altında. MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak, sipariş iptalleri ve yüksek faizin üretimi zorladığını vurgulayarak destek mekanizmalarının hızla devreye alınması gerektiğini söyledi.

Nezaket ÇETİN-BURSA

Bursa sanayisi, küresel ta­lep daralması, artan mali­yetler ve finansmana eri­şimde yaşanan sıkılaşmanın etki­siyle çok boyutlu bir baskı altında bulunuyor. MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, özel­likle Avrupa’daki resesyon eğili­mi ve Ortadoğu’da genişleyen ça­tışma ortamının ihracat sipariş­lerinde daralma ve gecikmelere yol açtığını belirtti.

Bursa’nın Türkiye’nin üretim ve ihracat lokomotiflerinden bi­ri olduğunu vurgulayan Şenocak, en büyük ihraç pazarı olan Avru­pa’da talebin zayıfladığını, Orta­doğu’da ise savaş psikolojisi ve ar­tan jeopolitik belirsizliklerin ti­cari hareketliliği yavaşlattığını ifade etti. Bu gelişmelerin alıcı­ların siparişlerini ertelemesine, hatta iptal etmesine yol açtığını dile getiren Şenocak, bölge pazar­larındaki bu daralmanın ihracat­çıları zorladığını söyledi.

Şenocak, Dahilde İşleme Reji­mi kapsamında “mücbir sebep” kolaylığının acilen devreye alın­ması gerektiğine işaret etti. Kur seviyesi ve iç maliyetlerdeki ar­tış nedeniyle Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkeleriyle reka­betin zorlaştığını belirten Şeno­cak, özellikle Bursa’nın lokomo­tifi olan otomotiv yan sanayisinin korunması ve ek vergi düzenle­meleriyle desteklenmesinin el­zem olduğunu kaydetti.

Enerji, işçilik ve finansman baskısı aynı anda artıyor

Sanayicinin bugün adeta çok bilinmeyenli bir denklemle kar­şı karşıya olduğunu belirten Şe­nocak, Ortadoğu’daki savaş ve küresel risklerin petrol fiyatla­rını yukarı çekerek enerji mali­yetlerinde sert artış riski oluş­turduğunu söyledi. Bu durumun enflasyon üzerinde yeniden bas­kı yarattığını ifade eden Şeno­cak, enerji ve işçilik giderleri­nin yanı sıra finansman ve genel üretim maliyetlerinin belirleyi­ci hale geldiğini vurguladı.

Ekonomi yönetiminin enf­lasyonla mücadele kararlılığını desteklediklerini belirten Şeno­cak, uygulanan sıkı para politi­kasının ticari kredilere erişimi zorlaştırdığını ve faiz oranlarını tarihi seviyelere taşıdığını söy­ledi. Mevcut koşullarda işletme çarklarını döndürmenin KO­Bİ’ler için büyük bir fedakârlık gerektirdiğini ifade etti.

Şenocak, üretimin sürdürüle­bilirliği için seçici destek paketle­ri ile uzun vadeli ve devlet garan­tili finansman kanallarının daha güçlü şekilde devreye alınması gerektiğini kaydetti.

2026 dengelenme ve sağlamlaşma yılı

2026 yılının bir daralma yılı değil, “dengelenme ve sağlamlaş­ma” süreci olacağını ifade eden Şenocak, bu sürecin kalıcı bü­yümeye dönüşmesi için üretim odaklı yapısal reformların şart olduğunu söyledi.

Sanayiciyi yatırıma teşvik ede­cek öngörülebilir, adil ve sade bir vergi sistemine ihtiyaç olduğu­nu vurgulayan Şenocak, ihracat­çının üzerindeki lojistik maliyet yüklerini hafifletecek destekle­rin artırılması gerektiğini dile ge­tirdi. Ayrıca dışa bağımlılığı ve enerji maliyetlerini azaltmak için sanayide yeşil dönüşümün hız­landırılması, yenilenebilir ener­ji ve enerji depolama yatırımları için yeni nesil teşvik mekanizma­larının devreye alınmasının öne­mine dikkat çekti. Bu adımların atılması halinde Bursa için yeni bir büyüme ivmesinin mümkün olacağını ifade etti.

En büyük risk: Maliyet ve finansman kıskacı

Bursa üretiminin sürdürüle­bilirliği açısından en büyük ris­kin, içerde yüksek maliyetler ve finansman zorlukları ile dış pa­zarlardaki daralmanın aynı an­da yaşanması olduğunu belir­ten Şenocak, enflasyon kaynak­lı maliyet artışlarının mevcut döviz kuru seviyeleriyle denge­lenemediğini söyledi. Bu duru­mun ihracatçının küresel pazar­larda fiyat tutturmasını zorlaş­tırdığını ifade etti.

Kur ve maliyet kıskacında ka­lan sanayicinin Çin ve Hindistan gibi rakiplerle rekabette zorlan­dığını vurgulayan Şenocak, üre­timin sürdürülebilirliği için gı­da arz güvenliğinden petrokimya ürünlerine kadar birçok alanda dışa bağımlılığı azaltacak yerli üretim stratejilerinin hızla dev­reye alınması gerektiğini belirtti.

