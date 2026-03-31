MÜSİAD Bursa Başkanı Şenocak: Siparişler daraldı, finansman baskısı sanayiciyi sıkıştırdı
Bursa sanayisi; küresel talep daralması, artan maliyetler ve finansmana erişimdeki sıkılaşmanın baskısı altında. MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak, sipariş iptalleri ve yüksek faizin üretimi zorladığını vurgulayarak destek mekanizmalarının hızla devreye alınması gerektiğini söyledi.
Nezaket ÇETİN-BURSA
Bursa sanayisi, küresel talep daralması, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkılaşmanın etkisiyle çok boyutlu bir baskı altında bulunuyor. MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, özellikle Avrupa’daki resesyon eğilimi ve Ortadoğu’da genişleyen çatışma ortamının ihracat siparişlerinde daralma ve gecikmelere yol açtığını belirtti.
Bursa’nın Türkiye’nin üretim ve ihracat lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Şenocak, en büyük ihraç pazarı olan Avrupa’da talebin zayıfladığını, Ortadoğu’da ise savaş psikolojisi ve artan jeopolitik belirsizliklerin ticari hareketliliği yavaşlattığını ifade etti. Bu gelişmelerin alıcıların siparişlerini ertelemesine, hatta iptal etmesine yol açtığını dile getiren Şenocak, bölge pazarlarındaki bu daralmanın ihracatçıları zorladığını söyledi.
Şenocak, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında “mücbir sebep” kolaylığının acilen devreye alınması gerektiğine işaret etti. Kur seviyesi ve iç maliyetlerdeki artış nedeniyle Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkeleriyle rekabetin zorlaştığını belirten Şenocak, özellikle Bursa’nın lokomotifi olan otomotiv yan sanayisinin korunması ve ek vergi düzenlemeleriyle desteklenmesinin elzem olduğunu kaydetti.
Enerji, işçilik ve finansman baskısı aynı anda artıyor
Sanayicinin bugün adeta çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıya olduğunu belirten Şenocak, Ortadoğu’daki savaş ve küresel risklerin petrol fiyatlarını yukarı çekerek enerji maliyetlerinde sert artış riski oluşturduğunu söyledi. Bu durumun enflasyon üzerinde yeniden baskı yarattığını ifade eden Şenocak, enerji ve işçilik giderlerinin yanı sıra finansman ve genel üretim maliyetlerinin belirleyici hale geldiğini vurguladı.
Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kararlılığını desteklediklerini belirten Şenocak, uygulanan sıkı para politikasının ticari kredilere erişimi zorlaştırdığını ve faiz oranlarını tarihi seviyelere taşıdığını söyledi. Mevcut koşullarda işletme çarklarını döndürmenin KOBİ’ler için büyük bir fedakârlık gerektirdiğini ifade etti.
Şenocak, üretimin sürdürülebilirliği için seçici destek paketleri ile uzun vadeli ve devlet garantili finansman kanallarının daha güçlü şekilde devreye alınması gerektiğini kaydetti.
2026 dengelenme ve sağlamlaşma yılı
2026 yılının bir daralma yılı değil, “dengelenme ve sağlamlaşma” süreci olacağını ifade eden Şenocak, bu sürecin kalıcı büyümeye dönüşmesi için üretim odaklı yapısal reformların şart olduğunu söyledi.
Sanayiciyi yatırıma teşvik edecek öngörülebilir, adil ve sade bir vergi sistemine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şenocak, ihracatçının üzerindeki lojistik maliyet yüklerini hafifletecek desteklerin artırılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca dışa bağımlılığı ve enerji maliyetlerini azaltmak için sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması, yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımları için yeni nesil teşvik mekanizmalarının devreye alınmasının önemine dikkat çekti. Bu adımların atılması halinde Bursa için yeni bir büyüme ivmesinin mümkün olacağını ifade etti.
En büyük risk: Maliyet ve finansman kıskacı
Bursa üretiminin sürdürülebilirliği açısından en büyük riskin, içerde yüksek maliyetler ve finansman zorlukları ile dış pazarlardaki daralmanın aynı anda yaşanması olduğunu belirten Şenocak, enflasyon kaynaklı maliyet artışlarının mevcut döviz kuru seviyeleriyle dengelenemediğini söyledi. Bu durumun ihracatçının küresel pazarlarda fiyat tutturmasını zorlaştırdığını ifade etti.
Kur ve maliyet kıskacında kalan sanayicinin Çin ve Hindistan gibi rakiplerle rekabette zorlandığını vurgulayan Şenocak, üretimin sürdürülebilirliği için gıda arz güvenliğinden petrokimya ürünlerine kadar birçok alanda dışa bağımlılığı azaltacak yerli üretim stratejilerinin hızla devreye alınması gerektiğini belirtti.