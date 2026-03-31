MÜSİAD Bursa Başkanı Şenocak: Siparişler daraldı, finansman baskısı sanayiciyi sıkıştırdı

Nezaket ÇETİN-BURSA

Bursa sanayisi, küresel ta­lep daralması, artan mali­yetler ve finansmana eri­şimde yaşanan sıkılaşmanın etki­siyle çok boyutlu bir baskı altında bulunuyor. MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, özel­likle Avrupa’daki resesyon eğili­mi ve Ortadoğu’da genişleyen ça­tışma ortamının ihracat sipariş­lerinde daralma ve gecikmelere yol açtığını belirtti.

Bursa’nın Türkiye’nin üretim ve ihracat lokomotiflerinden bi­ri olduğunu vurgulayan Şenocak, en büyük ihraç pazarı olan Avru­pa’da talebin zayıfladığını, Orta­doğu’da ise savaş psikolojisi ve ar­tan jeopolitik belirsizliklerin ti­cari hareketliliği yavaşlattığını ifade etti. Bu gelişmelerin alıcı­ların siparişlerini ertelemesine, hatta iptal etmesine yol açtığını dile getiren Şenocak, bölge pazar­larındaki bu daralmanın ihracat­çıları zorladığını söyledi.

Şenocak, Dahilde İşleme Reji­mi kapsamında “mücbir sebep” kolaylığının acilen devreye alın­ması gerektiğine işaret etti. Kur seviyesi ve iç maliyetlerdeki ar­tış nedeniyle Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkeleriyle reka­betin zorlaştığını belirten Şeno­cak, özellikle Bursa’nın lokomo­tifi olan otomotiv yan sanayisinin korunması ve ek vergi düzenle­meleriyle desteklenmesinin el­zem olduğunu kaydetti.

Enerji, işçilik ve finansman baskısı aynı anda artıyor

Sanayicinin bugün adeta çok bilinmeyenli bir denklemle kar­şı karşıya olduğunu belirten Şe­nocak, Ortadoğu’daki savaş ve küresel risklerin petrol fiyatla­rını yukarı çekerek enerji mali­yetlerinde sert artış riski oluş­turduğunu söyledi. Bu durumun enflasyon üzerinde yeniden bas­kı yarattığını ifade eden Şeno­cak, enerji ve işçilik giderleri­nin yanı sıra finansman ve genel üretim maliyetlerinin belirleyi­ci hale geldiğini vurguladı.

Ekonomi yönetiminin enf­lasyonla mücadele kararlılığını desteklediklerini belirten Şeno­cak, uygulanan sıkı para politi­kasının ticari kredilere erişimi zorlaştırdığını ve faiz oranlarını tarihi seviyelere taşıdığını söy­ledi. Mevcut koşullarda işletme çarklarını döndürmenin KO­Bİ’ler için büyük bir fedakârlık gerektirdiğini ifade etti.

Şenocak, üretimin sürdürüle­bilirliği için seçici destek paketle­ri ile uzun vadeli ve devlet garan­tili finansman kanallarının daha güçlü şekilde devreye alınması gerektiğini kaydetti.

2026 dengelenme ve sağlamlaşma yılı

2026 yılının bir daralma yılı değil, “dengelenme ve sağlamlaş­ma” süreci olacağını ifade eden Şenocak, bu sürecin kalıcı bü­yümeye dönüşmesi için üretim odaklı yapısal reformların şart olduğunu söyledi.

Sanayiciyi yatırıma teşvik ede­cek öngörülebilir, adil ve sade bir vergi sistemine ihtiyaç olduğu­nu vurgulayan Şenocak, ihracat­çının üzerindeki lojistik maliyet yüklerini hafifletecek destekle­rin artırılması gerektiğini dile ge­tirdi. Ayrıca dışa bağımlılığı ve enerji maliyetlerini azaltmak için sanayide yeşil dönüşümün hız­landırılması, yenilenebilir ener­ji ve enerji depolama yatırımları için yeni nesil teşvik mekanizma­larının devreye alınmasının öne­mine dikkat çekti. Bu adımların atılması halinde Bursa için yeni bir büyüme ivmesinin mümkün olacağını ifade etti.

En büyük risk: Maliyet ve finansman kıskacı

Bursa üretiminin sürdürüle­bilirliği açısından en büyük ris­kin, içerde yüksek maliyetler ve finansman zorlukları ile dış pa­zarlardaki daralmanın aynı an­da yaşanması olduğunu belir­ten Şenocak, enflasyon kaynak­lı maliyet artışlarının mevcut döviz kuru seviyeleriyle denge­lenemediğini söyledi. Bu duru­mun ihracatçının küresel pazar­larda fiyat tutturmasını zorlaş­tırdığını ifade etti.

Kur ve maliyet kıskacında ka­lan sanayicinin Çin ve Hindistan gibi rakiplerle rekabette zorlan­dığını vurgulayan Şenocak, üre­timin sürdürülebilirliği için gı­da arz güvenliğinden petrokimya ürünlerine kadar birçok alanda dışa bağımlılığı azaltacak yerli üretim stratejilerinin hızla dev­reye alınması gerektiğini belirtti.