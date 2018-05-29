Müteahhitler sorunlarına çözüm bekliyor

29 Mayıs 2018

Döviz kuru ve inşaat malzemeleri fiyatlarında yaşanan artış müteahhitleri zora soktu. Sektör temsilcileri 24 Haziran'daki seçimlerin hemen ardından gündemin hızla ekonomiye dönmesi ve sektör açısından yeni bir sayfa açılması gerektiğini belirterek, sorunlarının çözümüne yönelik somut adımlar beklediklerini bildirdi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında küresel konjonktürde radikal siyasi ve ekonomik değişimler yaşandığına dikkati çekerek, "Bu konuda, herkes gibi bizler de üzerimize düşen fedakarlıkları elbette yapacağız. Üyelerimiz şartlarını zorlayarak işlerine devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl süreli taahhüt işi almış müteahhitlerin maliyet artışlarını takip etmekte zorlandığını ifade eden Tellioğlu, hükümetin seçim öncesi "Fiyat Farkı Kararnamesi" çıkartması talebinde bulundu.

"Konut almanın tam zamanı"

Son bir yıldır başta demir, çimento, beton, akaryakıt ve demir türevi tüm malzemelere gelen zamlara, son günlerde yaşanan dövizdeki artışlar da eklenince yatırımı başlamış projelerde maliyetlerin yükseldiğini vurgulayan Tellioğlu, bundan sonra çıkılacak ihalelerde mutlaka 'fiyat farkı verilmesi' şartının bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Tellioğlu, maliyet artışlarının bundan sonra yapılacak konutların fiyatına olumsuz etki edeceğini ancak mevcut yapılan ve satışı devam eden konutlara yansımadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasada oluşan talep azalmasının önüne geçmek için hükümetimiz tarafından KDV ve tapu harçlarında indirime gidildi, konut kredi faizleri 0,98'e düştü. Meslektaşlarımız da konut girdilerindeki fiyat artışlarını henüz fiyatlarına yansıtmadı. Dolayısıyla şu anda konut almanın tam zamanı olduğunu söyleyebilirim."

Kaynak: AA