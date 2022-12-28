Nail Olpak: 2023'te hedefimiz 265 milyar dolar ihracat

2022’nin, hem Türkiye hem de dünya için küresel ekonomi ve ticaret açısından pek çok zorluğun bir arada yaşandığı bir yıl olduğunu söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak, “İhracat tarafında da yıla çok iyi başlamıştık. 2021’deki yüzde 33’lük artıştan sonra ocak ayında da yüzde 20 oranında bir ihracat artışı ile 2022’ye iyi bir adım attık. Ancak yılın ikinci yarısından sonra başta Avrupa olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki daralma, elbette Türkiye’nin de ihracatını olumsuz yönde etkiledi. Gelen sipariş iptalleri neticesinde sene başında yüzde 20 olan ihracat artış oranımız ocak-kasım döneminde yüzde 14’e kadar geriledi. Ancak bu küresel olumsuzluklara rağmen yılın 11 ayında 231 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı başardık” diye konuştu.

İhracatta daha dengeli artış öngörüsü

Nail Olpak, Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefinde küresel resesyon beklentisi ve ihtimali de göz önünde bulundurularak daha dengeli bir artış oranı öngörüldüğünü, bir yandan küresel resesyon riski sebebiyle talebin azalması ihtimali bir yandan da enflasyon oranlarındaki gerilemeye bağlı olarak fiyatların aşağı yönlü değişecek olmasının 2023 yılı için ihracat hedefinin 265 milyar dolar olarak belirlenmesinde etkili olduğunu kaydetti.

“İhracat hedefimiz için Asya ve Amerika’ya odaklanmalıyız”

Türkiye'nin, potansiyelini harekete geçirdiği takdirde çok önemli bir sıçrama yapabileceğini vurgulayan Olpak, “2023 yılı ihracat hedefimize ulaşabilmemiz için Avrupa’da yaşanabilecek yavaşlama ihtimaline rağmen Asya ülkeleri ve Amerika kıtasına odaklanılarak, yani biraz daha uzak pazarlara erişimi artırarak bu hedefimizi de yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle dış ticaret açığımızın büyük bir kısmını verdiğimiz Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, DEİK olarak 2023 yılında en önemli gündem maddelerimizden birisi olacak” dedi.

İkili ticaretin son dönemde yavaş seyrettiği Orta Doğu ülkelerinin de radarlarında olduğunu ifade eden Olpak, “Kuzey Afrika ülkeleri ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi artırmak da 2023 yılındaki ticari diplomasi ajandamızın merkezinde olacak. DEİK olarak üstlendiğimiz ticari diplomasi misyonu çerçevesinde, iş dünyamızın ‘kuzey yıldızı’ olmaya ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’nin güçlü geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.