Nakit sıkıntısı oluştu, ticari davalar arttı

27 Eylül 2017

Sercan AKINCI

Bir takım desteklerle aşılamaya çalışılsa da şirketlerdeki nakit sıkıntısı devam ediyor. Ekonomik sorunların yaşandığı şirketlerde ise ortaklar arası ticari uyuşmazlık davalarında artış yaşanıyor. MTN Hukuk Bürosu kurucu ortaklarından Arabulucu Avukat Umut Metin, "Şirketlerde, ekonomik sıkıntılar oluşunca ortaklar arasında sorunun sorumlusu aranmaya başladı. Bu nedenle ortaklar arasında birbirini suçlamak gibi eğilim başladı. 2014 yılı ile kıyaslandığında ilgilendiğimiz bu tip dava sayısında yüzde 6'lık artış var" dedi. DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Metin, arabuluculukla bugüne kadar 15 binin üstünde uyuşmazlığın çözüldüğünü ve bunun 80 milyon liralık bir maddi büyüklüğe denk geldiğini kaydetti.

Arabuluculuk sistemi 1 saat 15 dakikada anlaşmazlığı giderdi

İlk zamanlar 400 dava hedefi koyduklarını fakat gelinen süreçte arabuluculuk kurumunun geliştiğini dile getiren Metin, bu şekilde çözülen davalara şu örnekleri verdi: "Otelin birinde bir çalışan vefat etti. O işletme isminin böyle bir olayla anılmasını istemedi. Bunu engellemek için vefat eden kişinin ailesiyle görüşüldü. Mahkemenin hükmedeceği tazminat hesaplandı ve aileye ödeme yapıldı. Olayın kamuoyuna yansıması engellenmiş oldu ve tesisin itibarına zarar gelmesinin önüne geçildi. Bir başka örnek ise iki inşaat şirketi arasındaki uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözümledik. İki şirketin de avukatıydım aynı zamanda. Davaları yıllardır sürüyordu, arabuluculuğu ilk defa denediler. Yemek yiyip, çay içerken görüşmeyi yaptık. Yarım saatte iş çözümlendi, 45 dakika içinde tutanağı hazırladık. 1 saat 15 dakika içinde her şey bitmiş oldu. Hatta masadayken yeni bir iş için görüşme yaptılar."

"GBL 65 ülkeye ulaşacak"

Ticari uyuşmazlıklara bakıldığında ortaklar arasındaki sıkıntıların arttığını dile getiren Metin, özellikle aile şirketlerinde bunun net şekilde görüldüğünü ifade etti. Metin, "Büyük işler yapabilecek gruplar, kısır tartışmalarda boğuşuyor şu anda. Bu tür davalar artıyor. Şirketler, ekonomik olarak sıkıntılar oluşması nedeniyle, kendi içinde sorunun sorumlusunu aramaya başladı. Bu nedenle ortaklar arasında birbirini suçlamak gibi eğilim başlıyor. Nakit sıkıntısının oluştuğu her anda bu tip sorunlar görülebiliyor. İşlerin iyi gittiği 2014 yılıyla, bu yılı kıyasladığımızda ilgilendiğimiz dava sayısında yüzde 6'lık bir artış görüyoruz" dedi.

MTN Hukuk Bürosu, uluslararası bir yapının da kurucuları arasında. Bu yılın başında bir Fransız bir de Alman partneriyle birlikte Global Business Lawyer Alliance (GBL Alliance) adlı oluşumu hayata geçirdiklerini belirten Umut Metin, şu anda 47 ülkeden üyelerinin olduğunu dile getirdi. Gelecek yıl bu yapının 65 ülkede hukuki hizmet sunmayı hedefl ediğini açıklayan Metin, 2019 yılında yapının başkanlığını kendisinin yapacağının bilgisini verdi. Metin, GBL Alliance ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Kasım ayında Fransa'da yapılacak toplantıda kurallar belirlenecek. 10'uncu ay itibariyle başlanacak."