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Nasdaq endeksine Netflix dopingi

Nasdaq vadeli kontratları, Netflix'in abone sayısının dördüncü çeyrekte beklentileri aşmasıyla yükseldi ancak ABD'de resesyon yaşanacağı endişeleri risk iştahını sınırladı.

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Netflix'in beklentilerin üzerinde abone sayısı bildirmesinin ve kurucu ortağı Reed Hastings'in CEO'luk görevinden istifa edeceğini açıklamasının ardından hisseleri borsa açılışı öncesi işlemlerde %6.6 yükseldi.

TSİ ile 16.50 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.06 düşüş kaydetti.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.17 yükselirken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.57 yükseldi.​

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