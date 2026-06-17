NATO Zirvesi Ankara turizmine can suyu oldu

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Saymanı Birol Akman, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kentteki otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını açıkladı.

Dünyanın dikkatinin çevrileceği zirveye hazırlanan başkentteki oteller, rezervasyon süreçlerini hızlandırırken devlet başkanları ve üst düzey heyetlerin konaklamaları için güvenlik önlemlerini NATO standartlarına uygun şekilde güncelliyor.

Artan talebi karşılamak isteyen tesisler ek personel planlaması yaparken, çalışanlara yabancı dil ve protokol yönetimi alanlarında eğitimler veriliyor.

Yaz sezonundaki tablo değişti

Akman, Ankara'da yaz aylarının turizm açısından genellikle sakin geçtiğini, kış döneminde ise otellerde doluluk oranlarının yükseldiğini belirtti.

Kent genelinde yaklaşık 387 turizm tesisinin bulunduğunu ifade eden Akman, yaz aylarında otellerde doluluk oranlarının yüzde 50-55 seviyelerinde seyrettiğini, kışın ise bu oranın yüzde 80'in altına inmediğini söyledi.

Ankara'da yıllık ortalama doluluk oranının yüzde 70 civarında olduğunu aktaran Akman, NATO Zirvesi'nin bu tabloyu önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı.

"Ankara'daki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"

Zirvenin ilk kez Ankara'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Akman, şunları kaydetti:

"Temmuz ayındaki NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'daki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu. NATO Zirvesi zamanında 3 ve 4 yıldızlı otellerimizin tamamı yüzde 100 doluluğa ulaşacak. Bu da gösteriyor ki zirve Ankara'da sene sonu turizm verilerini değiştirecek ve Ankara otellerinin doluluk oranı yüzde 85-90'ları bulacak."

Ekonomiye önemli katkı bekleniyor

Zirvenin yalnızca konaklama sektörünü değil, restoranlar ve gastronomi başta olmak üzere birçok alanı da hareketlendireceğini belirten Akman, yaklaşık 10 binin üzerinde katılımcının Ankara'ya gelmesinin beklendiğini söyledi.

Akman, "Basın, teknik destek ekipleri, güvenlik ekipleri ile beraber binlerce, yaklaşık 10 bin kişinin üzerinde katılımcı bekliyoruz. Bu durumda zirve Ankara'nın ekonomisine büyük bir katkı getirecektir. Zirve kapsamında 1 Temmuz'da başlayacak hareketlik 15 Temmuz'a kadar sürecek. Zirve Ankara'ya müthiş bir gelir getirecek, ekonomik katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Ankara'nın tanıtımı için tarihi bir fırsat"

NATO Zirvesi'nin Ankara'nın uluslararası tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Akman, dünyanın birçok ülkesinden gelecek basın mensuplarının kentin bilinirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Akman, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Dünyanın pek çok yerinde basın mensupları bizi bütün dünyada tanıtacak ve Ankara'nın uluslararası arenada, medyada bilinirliği artacak. Bizim için tarihi bir fırsat olacak. Ankara turizm hizmeti konusunda çok iyi bir noktada. Zaten iyi olmasak bu zirvenin Ankara'da olması mümkün olmazdı. Ankaralı turizmciler olarak gerçekten çok çalışıyoruz. 2026'da Ankara'mız aynı zamanda Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanını da aldı. Kongre ve festivalleri ağırlama konusunda da emek sarf ediyoruz. Bakanlığımıza, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, Ankara Valiliğine, İl Kültür Müdürlüğüne ve en önemlisi Ankara Büyükşehir Belediyesine şehrimizin turizmine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Turizmde en önemlisi tanıtımdır. Siz bir destinasyonu doğru tanıtırsanız, iyi pazarlarsanız amacına ulaşır. Turizmcilerin, bütün turizm paydaşlarının birlikte çalışmaları bu başarıyı getirir. Ankara turizmi için de hepimiz iyi bir koordinasyonla çalışırsak başarının gelmemesi mümkün değil."