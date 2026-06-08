NBA Finalleri'nde rekor bilet fiyatı: 104 bin doları aştı

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New York Knicks'in 27 yıl aradan sonra Madison Square Garden'da oynayacağı NBA Finalleri karşılaşmaları, yalnızca parkede değil bilet fiyatlarında da rekor kırıyor.

Bilet satış platformu TickPick'in verilerine göre, Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanacak final serisinin üçüncü maçında en pahalı biletlerin fiyatı 104 bin 435 dolara kadar yükseldi. Karşılaşmayı salondan takip etmek isteyen taraftarlar için en düşük bilet fiyatı ise 11 bin 461 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlar, NBA Finalleri tarihinde şimdiye kadar görülen en yüksek bilet fiyatları arasında yer alırken, Madison Square Garden'daki yoğun talebi de gözler önüne seriyor.

Serinin dördüncü maçında ise fiyatlar daha da yukarı çıkmış durumda. TickPick verilerine göre bu karşılaşma için satışa sunulan en ucuz biletler 13 bin 65 dolardan başlıyor.

Knicks'in yıllar sonra finale yükselmesi, taraftarların ilgisini olağanüstü seviyelere taşırken, takımın şampiyonluk hasretine son verme ihtimali de bilet fiyatlarını yukarı çeken en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

San Antonio'da oynanan serinin ilk iki maçını kazanarak büyük avantaj elde eden New York ekibi, 1973'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanma hedefine bir adım daha yaklaşmış durumda.