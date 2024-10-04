Nedeni TL'nin 'güçlü' pozisyonu! Citigroup'tan yatırım açıklaması: Ortodoks politikalara rağmen...

Citigroup’un Kuzey Afrika, Levant ve Orta Asya Bölge Başkanı Omar Hafeez, Türkiye’nin yatırımcılar tarafından olumlu karşılanan ortodoks para politikalarına geçiş yapmasına rağmen, liranın beklenen seviyede değer kaybetmemesi nedeniyle büyük portföy girişlerinin gerçekleşmediğini belirtti.

Bloomberg'ün haberine göre; Mısır’da Mart ayında yapılan ve yüzde 40 oranında gerçekleşen devalüasyon, ülkeye Uluslararası Para Fonu (IMF) ile genişletilmiş bir programın önünü açarken, yerel ekonomiyi desteklemek için önemli bir adım olmuştu. Bu süreç, Mısır’a olan yabancı sermaye girişlerinde önemli bir artış sağladı.

Türkiye’de ise lira, yıl başından bu yana yüzde 13,6 oranında değer kaybetti ve bu oranla 2024’te dünyanın en kötü performans gösteren yedinci para birimi oldu. Aynı dönemde Mısır poundu, %40 kayıpla dördüncü sırada yer aldı. Bloomberg verilerine göre, her iki ülke de 2024 yılı boyunca en kötü performans sergileyen para birimleri arasında yer aldı.

Türkiye ve Mısır, yıllar süren siyasi anlaşmazlıkların ardından ekonomik ilişkilerini geliştirme kararı alarak, 2024’te yatırımcılar için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde en iyi taşıma işlemlerini (carry trade) sunan iki ülke haline geldi.

2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin yüksek faiz oranları ile öngörülebilir bir kur politikası izlemeye başlaması, ülkeyi taşıma işlemi yatırımcıları için güvenli bir liman haline getirdi. Buna rağmen, yerel tahvil piyasasına giren toplam yabancı sermaye miktarı 10 milyar doları aşarak beklentilerin altında kaldı.

Citigroup’un Kuzey Afrika, Levant ve Orta Asya Bölge Başkanı Omar Hafeez'e göre bunun en büyük sebebi "Mısır'da yaşananların aksine para biriminin olması gerektiği ölçüde hareket etmemesi."