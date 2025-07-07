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NEFES almanın bedeli yüzde 37

Nakit akışında sorun yaşayan işletmelere nefes aldıracak kredi paketi 8-9 Temmuz'da devreye alınacak. İlk olarak DÜNYA Gazetesi'nin detaylarını kamuoyuna duyurduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde hayata geçirilecek kredi destek paketi NEFES'te uygulanacak faiz oranlarına da netleşti. DÜNYA'ya bilgi veren bankacılık sektörü kaynakları 24 aylık kredilerde faiz oranının yüzde 38, 36 ay vadelilerde de yüzde 37 olarak uygulanacağını bildirdi. Halihazırda ticari kredi faizleri yüzde 56-57 seviyesinde bulunuyor.

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NEFES almanın bedeli yüzde 37
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Recep ERÇİN

TOBB öncülüğünde Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ve Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Katılım ve Akbank'ın katılımıyla devreye alınacak NEFES kredisinde firma başına azami tutarın 2,5 milyon TL olacağı açıklandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, kredilerin 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacağını duyurdu. Kredi Garanti Fonu'nun kendi öz kaynak desteğiyle kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacağı da bildirildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ