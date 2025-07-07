NEFES almanın bedeli yüzde 37

Recep ERÇİN

TOBB öncülüğünde Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ve Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Katılım ve Akbank'ın katılımıyla devreye alınacak NEFES kredisinde firma başına azami tutarın 2,5 milyon TL olacağı açıklandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, kredilerin 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacağını duyurdu. Kredi Garanti Fonu'nun kendi öz kaynak desteğiyle kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacağı da bildirildi.