Nefes Kredisi’ne yoğun ilgi

04 Mayıs 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nefes Kredisi kapsamında kamuoyuna taahhüt ettiği 100 milyon TL’lik kaynağın tamamını öngörülenden önce anlaşmalı 6 bankaya aktardı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO, Nefes Kredisi kapsamında kamuoyuna taahhüt ettiği 100 milyon TL’lik kaynağın tamamını öngörülenden önce anlaşmalı 6 bankaya aktardı.

İTO’nun aktardığı bu kaynak sayesinde ilk bir ayda İstanbul’daki KOBİ’ler 6 ay ana para ödemesiz, 18 ay vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle 1,1 milyar TL'lik kredi kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının yeni yatırımları için krediye temel oluşturmak üzere söz verdikleri nakit parayı finans sistemine erken aktardıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafından TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi’ne bilhassa işletme sermayesi ve yatırım noktasında büyük bir ihtiyaç vardı. İTO olarak biz de bu talebe süratle cevap vererek en büyük desteği sağladık. 1,5 milyar liralık Nefes Kredisi desteği öngörmüştük. Kredinin KOBİ sahiplerine süratle kullandırılması için öncülük etmek istedik ve son 4 milyon TL’yi de bugün ödeyerek, 100 milyon TL’lik nakit destek sözümüzü erken yerine getirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA