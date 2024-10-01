New York borsası güne yüzde 0,16 düşüşle başladı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada, faiz politikasında önceden belirlenmiş bir yolda olmadıklarını belirterek, ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi durumunda bu yıl toplam 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha yapılabileceğini söylemişti.

FedEx'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başlamasının ardından kargo şirketlerinin hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Uluslararası kargo nakliye şirketi ZIM Shipping'in hisseleri yüzde 7 ve ABD'li kargo şirketi FedEx'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. Analistler, tüketiciler sıkıntıyı hemen hissetmese de söz konusu grevin ABD ekonomisine yüz milyonlarca dolara mal olabileceğini söyledi.