New York borsası ilk işlem gününe yükselişle başladı

New York borsası bu yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 33.148,90 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 3.853,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kazançla 10.562,06 puana çıktı.

Geçen yıl 2008'den bu yana en kötü yılını geride bırakan Amerikan borsası, 2023'ün ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Bu hafta veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığına işaret eden analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında ise bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin olası ip uçlarının aranacağını kaydetti.