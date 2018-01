New York seyahat fuarına Türkiye damga vurdu

27 Ocak 2018

ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen ve Kuzey Amerika kıtasının en büyük seyahat fuarı olan "The New York Times Travel Show"a bu sene Türkiye damga vurdu.

Bu yıl 15'incisi gerçekleşen ve yaklaşık 150 ülkenin katılımıyla New York'taki Javits Center'da dün açılan "The New York Times Travel Show"un ana sponsoru (presenting sponsor) Türk Hava Yolları (THY) olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliği de önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de fuara "silver sponsor" olarak katılım sağladı.

Kapadokya, Efes ve Haliç'in tanıtımlarına yer verilen standa Amerikalıların ilgisi yoğun olurken, katılımcılara Türk lokumu ve baklava ikram edildi.

Ayrıca, THY'nin standı fuarda en öne çıkan bölümlerinden biri olurken, standı ziyaret eden Amerikalılara Türkiye'nin turistik ve kültürel özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler sağlandı.

"Türkiye'nin bu fuarda olmaması düşünülemez"

Açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, kentin en önemli fuar ve kongre merkezlerinden olan Javits Center'da yıl boyu düzenlenen etkinliklerin en büyüklerinin arasında "The New York Times Travel Show"un yer aldığını kaydetti.

Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY'nin bu fuarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Buralarda olmak ve gözükmek çok önemli. Çok büyük bir turizm ülkesi olan Türkiye'nin bu fuarda olmaması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Türkiye turizmi açısından ABD'nin çok büyük pazar olduğuna dikkati çeken Yalçın, iki ülke arasındaki mesafenin uzak olarak görülmesine karşın, Türkiye'nin tarihi ve kültürü açısından dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Yalçın, Türkiye'nin turizm açısından Amerikan pazarında daha iyi yerlere gelmesinin arzu edildiğini kaydederek, ABD'deki fuarların buna katkıda bulunacağını söyledi.

Son dönemde Türkiye ile ABD arasında geçici sorunlar olduğunu ancak turizmin bundan etkilenmesinin beklenmediğini ileten Yalçın, "Geçmiş yılların rakamlarına baktığımız zaman çok da fazla etkilenmiyor. Önümüzdeki yıllarda ABD'den Türkiye'ye daha iyi turist sayıları bekliyoruz." dedi.

Yalçın, THY'nin ABD'de 9 farklı noktaya uçtuğu, New York'a da günde 3 uçuşunun olduğu bilgisine yer vererek, bunun Türkiye'nin turizmine büyük katkı yaptığını vurguladı.

"Misafirperverliğimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz"

Fuarın açılış konuşması yapan THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, THY'nin amacının kıtalar arasında köprü oluşturmak ve ülkelerle toplumları birleştirmek olduğunu belirterek, geçen sene 68,6 milyon yolcu taşıyarak beklentileri aşan THY'nin bu yıl da 74 milyon yolcu taşımasının öngörüldüğünü bildirdi.

Öcal, Türkiye'nin sancaktar havayolu şirketi olan THY'nin Türkiye kültürünü ve misafirperverliğini küresel olarak en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

İstanbul Yeni Havalimanının ilk aşamada yıllık 90 milyon, tamamlanmasıyla da yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağı bilgisini vererek, buradan kalkacak uçakların dünyada 350'den fazla noktaya uçacağını ve havalimanının dünyanın en büyük uçuş noktası olacağını vurguladı.

Öcal, havacılık sektöründe inovasyon ve müşteri memnuniyetinin önemli olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı.

"The New York Times Travel Show" seyahat fuarı, pazar gününe kadar açık olacak.

Kaynak: AA