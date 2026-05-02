Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklenti anketi nedir?

Türkiye ÜFE ve TÜFE rakamlarını bekliyor. Ekonomiyi yakından takip edenlerin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrilmiş durumda... Emekli ve memurun da zam oranını şekillendirecek olan oranlar için geri sayım devam ederken sıkça "Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını 4 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te duyuracak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.