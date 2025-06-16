Nissan Renault'daki hisselerini azaltmayı planlıyor

Nissan ve Renault Mart ayında yaptıkları açıklamada birbirlerindeki asgari hisse oranını yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürme konusunda anlaştıklarını belirtmişlerdi. Anlaşmaya göre, herhangi bir hisse satışı diğer tarafla koordine edilmek zorunda ve ilk ret hakkını içeriyor.

Nikkei, Renault'daki yüzde 5 hissenin satışının mevcut hisse fiyatlarıyla yaklaşık 100 milyar yen getireceğini ve Nissan'ın zorlu iş koşullarında yeni araç geliştirme için fon kullanmayı planladığını söyledi.

Nissan şu anda Renult'ın yüzde 15'ine sahip.

Bir satış, şirketlerin yirmi yılı aşkın süredir devam eden bağlarını gevşetmelerinin son örneği olacak. Renault'nun Nissan'da bir Fransız tröstünde ayrı bir hissesi bulunuyor ve bu hisse, iki şirketin Nissan'ı daha eşit bir konuma getirmek için ittifaklarını elden geçirdikleri 2023 yılından bu yana kademeli olarak satılıyor.