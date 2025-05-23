Japon otomotiv devi Nissan, küresel çapta yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 20 bin kişinin işten çıkarılmasının bu mali yılda şirkete 418 milyon dolara mâl olacağını söyledi.

Bloomberg tarafından görülen bir görüşme dökümüne göre, işten çıkarmalar için yapılacak harcamalara ilişkin tahmin, bu ayın başlarında Mali İşler Müdürü Jeremie Papin tarafından analistlerle paylaşıldı.

Ek maliyetlerin 1 Nisan'da başlayan mevcut mali yıla yansıtılacağı kaydedildi.

4,5 milyar dolar net zarar açıklamıştı

Zor durumdaki otomobil üreticisi, mart ayında sona eren 2024 mali yılında 4,5 milyar dolar net zarar açıklamasının ardından 20 bin kişiyi işten çıkaracağını ve 17 fabrikasından 7'sini kapatacağını açıklamıştı.

Papin'in aktardığına göre, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının nerede yapılacağına henüz karar verilmedi.

Honda'yla birleşme görüşmeleri başarısız oldu, CEO değişti

Çinli otomobil üreticileriyle artan rekabetin baskısı altında kalan Nissan’ın, sektörün bir diğer Japon devi Honda ile birleşme girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir beklenen ancak başarıya ulaşamayan Honda birleşmesi nedeniyle Nissan CEO'su Makoto Uchida istifa ettiğini duyurmuştu.

Nissan Motor, mart ayı sonunda istifa eden Makoto Uchida'nın yerine Ivan Espinosa'yı yeni CEO olarak atadı.

Nisan ayında göreve gelen İcra Kurulu Başkanı Ivan Espinosa ve yönetim ekibi Nissan'ı son on yılların en kötü krizinden kurtarmakla görevlendirildi.

Espinosa Bloomberg TV'ye verdiği röportajda Nissan'ın yeni ortaklıklar kurmaya istekli olduğunu ancak yeniden ayağa kalkmak için yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi.