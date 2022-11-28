Norm Additive, mühendislik ve üretim gücü ile dünyada sınırları zorlayacak

Norm Holding şirketler grubunun genç üyesi olan ve dünyada eklemeli imalat alanında güçlü mühendislik ve üretim gücü sunan Norm Additive, sektör temsilcilerine tanıtıldı. 1,5 yıl önce temelleri atılan Norm Additive tanıtım toplantısına iş dünyasının önemli isimlerinden yerli, yabancı 100’den fazla davetli katıldı. Davetliler, lansman sırasında Norm Additive gezisi gerçekleştirerek, Norm Additive tarafından özel üretilen eklemeli imalat parçalarını da inceleme fırsatı buldu.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, “Norm Additive ile geleceğin teknolojilerini üretenlerle birlikte yürüyeceğiz. Norm Holding olarak yükselen teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. 5 yıl içerisinde daha da yükselecek olan bu sektöre sürdürülebilirlik ve dijitalleşme stratejilerimiz doğrultusunda biz de adım atalım istedik ve 2021 yılında şirketimizi kurduk. Geleneksel üretimdeki mühendislik kabiliyetlerimizi bu alana da yansıtarak etkili şekilde yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Hem metal hem de polimer malzemede yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. 2023 yılı Norm Holding’in 50. yılını kutlayacağımız bir yıl olacak. Holding olarak dikey entegrasyon ile mühendislik ve üretimde pek çok farklı faaliyet alanına yatırımlarımlar yapıyor ve yeni stratejiler geliştiriyoruz. Eklemeli imalat teknolojisini hızla hem kendi imalat sistemlerimize adapte ettik hem de müşterilerimize hizmet için hem mühendislik hem de imalat teknolojileri açısından en yeni sistemler ile donattık. Şu ana kadar yapılan çalışmalar ile örnek olarak NRM bünyesinde yapılan ayıklama makine komponentlerimizin bazılarında imalat ve teslim sürelerinde 7 kat, üretim maliyetlerinde ise 4 kat iyileşme sağladık. Bu tür aplikasyonları tüm sistemlerimizde hızla arttırıyoruz” dedi.

Norm Additive İş Birimi Müdürü Cenk Kılıçaslan ise, “Norm Additive şirketler grubumuzun en genç üyesi. Norm Additive'i 2021 yılı Ekim ayında hayata geçirdik. Amacımız sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada eklemeli imalat alanında güçlü mühendislik ve üretim gücümüzle rekabetin sınırlarını zorlamak. Bu amaçla tüm paydaş ve müşterilerimize maliyet odaklı ve hızlı çözümler sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Parça tasarım ve üretim faaliyetlerinden, yazıcı yatırımlarına sonrasında ise eğitim ve mühendislik desteği ile bu teknolojide müşterilerimize uçtan uca bir hizmet anlayışı ile destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.