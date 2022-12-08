Novo Nordisk’ten 750 milyon Euro’luk dev yatırım

Dünyanın en büyük vakfı tarafından yönetilen Novo Nordisk, diyabet, obezite ve nadir hastalıklar alanında tüm dünyaya yenilikçi tedaviler sunuyor. Danimarka merkezli global sağlık şirketi dünyada piyasa değeri açısından en büyük 10 ilaç firması arasında yer alıyor. İnsülin kalemlerini insanlığa sunan ilk sağlık şirketi olan Novo Nordisk dünyadaki toplam insülinin %50’sinin de tedarikçisi. Diyabet ürünlerini dünyada 34 milyondan fazla insan kullanıyor. 80 ülkede yaklaşık 53 bin çalışanı ile faaliyet gösteren Novo Nordisk, ürünlerini yaklaşık 170 ülkede hastaların erişimine sunuyor.

Novo Nordisk 100 yıla varan deneyimi ile diyabet, obezite, nadir kan ve endokrin hastalıkları gibi ciddi kronik hastalıkların üstesinden gelecek değişimi gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. Bunun için odaklandığı tedavi alanlarında öncü bilimsel atılımlar yapan Novo Nordisk’in Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jens Pii Olesen, şirketin sektördeki öncü faaliyetleri hakkında son gelişmeleri aktardı: Olesen, “Danimarka, Kalunborg’daki dünyanın en büyük insülin üretimi tesisiyle beraber dünya genelinde 17 üretim merkezimiz var. Novo Nordisk’in 750 milyon Euro’luk yatırım planları, güncel üretim tesislerini genişletmeyi ve bunun yanı sıra yeni bir fabrikanın kurulmasını da kapsıyor. Söz konusu yatırımla Novo Nordisk’in global klinik çalışmalarında kullanılmak üzere, yeni ilaç etkin maddeleri (API) üretimine yönelik ek Ar-Ge kapasitesi de oluşturulacak. Bu genişletme Novo Nordisk’in gelecekteki oral ve enjektabl ürünler portföyünün geliştirilmesi için önemli bir kapasite sağlayacak. Ar-Ge’de API kapasitemizin arttırılması, sağlık sektörüne yeni inovasyonlar sunmamıza ve hastalarımızın gelecekteki taleplerini karşılamamıza yardımcı olacak" dedi.

Ar-Ge yatırımları arasında ilk 5’te

Novo Nordisk 1995 yılından bu yana yaklaşık 300’e yakın çalışanıyla Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Novo Nordisk global dünyasında ve Türkiye’de önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Olesen, şirketin başarılı performansını aktardı:

‘Türkiye’de yürütülen çalışmaların büyüklüğünün yanı sıra ofisin stratejik önemi de var. Global yapımızın en büyük bölgesi olan BAMEAC (Ortadoğu, Afrika ve Bağımsız Devletler bölgesi) bölgesel ofisi ile 73 ülkede 1.3 milyar insana hizmet sağlayan organizasyon 50 kişilik bir ekiple İstanbul’dan yönetiliyor. Türkiye ofisini bu konuma Novo Nordisk Türkiye ofisinin yıllardır gösterdiği başarılı performans taşıdı. Bu başarıların da etkisiyle Novo Nordisk Türkiye globalin yetenek havuzuna dönüştü; son dönemde global pozisyonlara 9 Türk yönetici birden atandı.”

Yapay zekayı tedavi geliştirmede kullanacak

Dünyada Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ilaç şirketleri arasında yer alan Novo Nordisk her yıl global gelirin %12’sini hemofili, tip 1 diyabet gibi hastalıkları yenilikçi tedavilerle bitirmek amacıyla Ar-Ge’ye aktarıyor. Şirketin Ar-Ge çalışmaları için dünyada 70’den fazla iş birliği var. Novo Nordisk dünyasında bugünden obezite, diyabet ve nadir hastalıklar başta olmak üzere 17 farklı alanda önümüzdeki 30 yılın tedavi yöntemleri çalışılıyor.

Novo Nordisk hastalıkların tedavisinde daha büyük bir etki yaratabilmek için ileri teknoloji kullanımına önem veriyor, stratejik satınalma ve iş birlikleri gerçekleştiriyor. Novo Nordisk Türkiye Klinik, Medikal, ve Ruhsatlandırma Kıdemli Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır, bu yöndeki son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

“Novo Nordisk olarak nadir hastalıkların tedavisinde entegre çözümler sunarak hastalıkları tamamen ortadan kaldırmak hedefimiz. Bu doğrultuda nadir kan hastalıklarıyla yaşayan hastaların hayatını dönüştürmeye odaklanan klinik evre biyofarma şirketi Forma Therapeutics’i satın alarak nadir hastalıklardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu satınalma ile orak hücreli anemi programını bir adım daha ilerleterek, hastalığın tedavisinde öncü olacak bir portföy oluşturmayı hedefliyoruz. Daha fazla insanın tedavilerden yararlanabilmesi için ileri teknoloji kullanımına önem veriyoruz. Bu gelecekte hastalıkların tedavisinde daha büyük bir etki yaratabilmemiz için de çok önemli. Bu anlamda Microsoft ile büyük veri ve yapay zeka kullanımıyla ilaç keşif ve geliştirme çalışmalarını hızlandırmak üzere iş birliği gerçekleştirdik. Bu stratejik iş birliği neticesinde Microsoft’un bilişim servisleri, bulut ve yapay zekası (AI) Novo Nordisk’in ilaç keşif, geliştirme ve veri bilimi olanaklarıyla birleştirilecek. Microsoft AI teknolojisi, temel bilimsel modeller ile Novo Nordisk’e uzmanlık sağlayacak.”

“Novo Nordisk Türkiye, Ar-Ge çalışmalarının büyüklüğüyle Novo Nordisk şirketleri arasında ilk 5’te yer alıyor. Bununla birlikte Ar-Ge yatırımları ölçeğinde Türkiye’de de ilk 5 ilaç şirketi arasındayız. Novo Nordisk Türkiye Bölgesel Klinik Araştırma Merkezi de global dünyada oldukça büyük bir öneme sahip. SEEMEA (Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’ndeki 5 ülkenin Klinik Araştırmaları Türkiye’den yönetiliyor.

100. yılında liseli gençleri Danimarka’da bilimle buluşturuyor

Önümüzdeki sene 100. yıl dönümünü kutlayacak olan Novo Nordisk bu vesile ile dünyanın farklı ülkelerinden 100 liseli öğrenciyi 2023 Ağustos ayında Danimarka’da “Geleceğin Bilim İnsanları Kampı”nda ağırlayacak. Türkiye’den 10 genci de bu kampa katılacak. Bir hafta boyunca dünyanın dört bir yanından 100 öğrenci özellikle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi odağı ile sağlık, sürdürülebilirlik ve son teknoloji bilim gibi konuları keşfetmek için bir araya gelecek.