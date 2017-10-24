Octet'te hedef, 3 milyar TL'lik ticarete aracılık etmek

24 Ekim 2017

Ece CEYHUN

Octet Genel Müdürü Selim Seval oldukça iddialı. Octet ile “KOBİ’lerin ticaretini artıracağız” diyor. Bu ticareti artırırken de çek ve senet gibi geleneksel yöntemlerin dışında bankacılık ürünlerini de sistemin içine alan farklı bir platform sunduklarını belirtiyor. Seval, “KOBİ’lerin kullanmadıkları finansman kaynaklarını mobilize edeceğiz” derken bir taraftan ortak bir e-ticaret platformunu diğer taraftan ise nakit döngüsünü hızlandıran ve özünde ‘illa da ticareti finanse eden’ yeni nesil bir çözümü Türkiye’ye getirdiklerinden bahsediyor. 2019 yılı ortalarında ise 3 milyar liralık ticarete aracılık edeceklerini hesaplayan Seval, Türkiye’nin her yanından özellikle de KOBİ’lerin yoğun olduğu illerden sisteme üye giriş frekansının yükseldiğine değiniyor.

Selim Seval, Octet’i 2015 sonunda kurduklarını ve BDDK lisansının bu yıl şubat ayında alındığını belirtiyor. Mayıs ayında faaliyete geçen sistemde, artık kullanıcıların da ‘alışverişimizi Octet üzerinden yapalım’ güveni ile tekerleklerin daha hızlı döndüğünden bahsediyor. Octet, ağına katılmanın öncelikli şartı üyelik. Selim Seval, sistemin nasıl çalıştığından başlayarak projelerini anlattı. Seval’in sistemi anlatırken kullandığı bir örnek var. Ülkenin 2 farklı kentinde birbirine hammadde satabilecek 2 KOBİ düşünün diyor. Bu KOBİ’yi de tarif ediyor: “Muhasebe hizmetini dışarıdan alan, ya birinci ya ikinci nesil patron koltuğunda oturan, toplam çalışan sayısı 10, bilemediniz 15 kişi. İlk KOBİ’miz diyelim ki Ayvalık Yağ Sanayi ikinci KOBİ’miz ise yağ koyduğumuz tenekeleri satın aldığımız Nazilli Teneke Sanayi. Ağırlıklı olarak çekle ya da senetle çalışmışlar. Her ikisinin de kredi kartı var ama POS’ları yok. Ayvalık Yağ Sanayi’nin kredi kartı var ama Nazilli Teneke Sanayi’nin POS’u olsa bile mail order ile satış yapmak istemiyor."

Sistem üyelikle çalışıyor

Seval, Octet’in tam bu noktada devreye girdiğini belirterek sistemin işleyişine dair şu bilgileri veriyor: “Her iki KOBİ’de sisteme üye oluyor. Sisteme üyelik için ücret alınmıyor. Bu işlem 5 dakika sürüyor. Bir kullanıcı adı ve şifresi oluşturulduktan sonra kullanıcının cep telefonuna bir onay sms’i gidiyor. İşlem bir bankanın internet şubesine girişi gibi dizayn edilmiş. Her bankanın kartına taksit imkanı veriyor. Alınan komisyon oranlarını ve taksit dahil tüm ödeme seçeneklerini görüyor. Siz ödemeyi taksitle kartınıza yapıyorsunuz, biz en geç karşı tarafa ödemeyi 24 saat sonra nakit olarak yapabiliyoruz. Bir banka ile taksit anlaşmanızın, POS’unuzun ya da e-ticaret sitenizin olup olmaması önemli değil. Sadece kartınızın olması gerekiyor.”

Octet nereden para kazanıyor dediğimizde ise Seval, banka komisyonun üzerine binde ile ifade edilen bir komisyon koyduklarını ama bunu taraflardan değil bankadan aldıklarını da anlatıyor. Selim Seval, “İkinci aşamada sadece kart ile değil, kredi veya KMH ile de çalıştıracağımız bir segmentte oluşturmaya çalışıyoruz. 2018 ortalarından itibaren mutlaka kartınızın da olması gerekmeyecek” vurgusu yapıyor.

Bankacılık sektöründe çok uzun yıllar KOBİ’lerin ödeme kabiliyetleri, skorlanması ve finansmanı konusunda çalışan Seval, gelişen teknolojinin yeni nesil ödeme yöntemlerini ön plana çıkarttığını ifade ederken “Bir KOBİ’nin enerjisini en çok tüketen muhasebe işlemleri, çek ve senet takibidir. Üstelik pek çok KOBİ için mevsimsellik etkisi vardır. Kimisi için nakdin bol olduğu dönem yaz aylarıdır. Dolayısıyla ödemelerini zaman yaymak ister. Burada kendi nakit akışını kendisi planlayabiliyor” ifadesini kullanıyor.

Gerçek ticareti eşleştiriyor

Selim Seval’in üzerinde ısrarla durduğu bir noktada ‘gerçek ticaretin finansman’ı oldu. Seval, “Bizim üye yapmamızdaki en büyük gaye iki şirket arasındaki gerçek ticareti görmek. Mal alıp-satırken firmaları eşleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde işlem gerçekleşmiyor. Eğer siz Ayvalık Yağ Sanayi olarak, teneke değil cam şişe alırsanız bunu eşleştiriyoruz. Ama gidip bir çeyiz mağazasından mal almaya kalktığınızda bu alışverişin sizin ticaretinizde yeriniz olmayacağı için eşleştirmiyoruz. Uzakdoğu’da Octet üzerinden geçen ciro 2 milyar dolar. 8 yıldır 1 TL’lik batık olmamış.

Sistemi kullanan ülkelerle bir karşılaştırma yapıp yapmadığını sorduğumuzda ise Seval, hem Türkiye’de çek-senet istatistiklerini analiz ettiklerini hem Avustralya Octet üzerindeki hacimlere baktıklarını söylüyor. Seval’in hesabına göre Türkiye’de çek başına düşen ortalama tutar 22 bin TL. Avustralya’da Octet üzerinden geçen ortalama işlem hacmi ise 25 bin dolar. Para birimi farklı olsa da tutarlar hemen hemen aynı. Seval, şimdiye kadar geçen işlemlerden Türkiye’de yıllık ortalama 10 bin lira olacağını varsayıyor. 2019 ortasında da yıllık toplam 3 milyar liralık ticarete aracılık edeceklerini hesaplıyor.

Ticari kartlar, 'Business card' perspektifinin dışına taşmalı

Selim Seval, ticari kredi kartı pazarını da incelediklerini anlatırken bir tespitini de paylaştı. Seval, Türkiye’de ağırlıklı olarak ‘business card’ olarak tanımlanan ticari kartların limitinin çok düşük olduğunu düşünüyor.

Nitekim, Türkiye’de ticari kartlarla ortalama harcamanın 900 TL olduğuna işaret eden Seval, KOBİ’lerin yüzde 80’den fazlasının bireysel kredi kartlarıyla ticaretlerini de finanse ettiğine değiniyor. Ticari kartların otel-yemek-uçak bileti penceresinin dışına çıkarak hammadde alımında da kullanılabilmesi içinde bakış açısının değişmesi gerektiğine inanıyor.

Seval, Uzakdoğu’da finans kuruluşlarının şirketlere bir plastik kart vermek yerine kartın üzerinde yazılı olan 16 dijit ile tanımlı bir limit tanıdığını kaydederek şunları anlatıyor:

“Türkiye’de pek çok işletme ‘business’ kartlarıyla otel-uçak biletimi alabiliyor ama hammadde alamıyor. Yurt dışında kredi kartıyla 1 milyonluk işlem gördüm. Kart üzerinde 16 hane var. Plastik kart vermenize gerek yok. 16 hane Octet sistemine kaydediliyor. Hangi bankanın limitini kullanacaksam ona tıklıyorum. Bu sistemi Asya-Pasifi k bölgesinde West Pac , Bank Melbourne, Banksa, St. George Bank ‘business link’ adıyla kullanıyor. Aslında çalışan Octet sistemi. Türkiye’de işletmeler, şirket kartlarını ‘business’ değil, ‘ticari’ kart olarak kullanabilmeli. Yani bu kartlar ticareti fi nanse etmeli. Bu nedenle de ticari kartların limiti yeniden değerlendirilmeli. Bankalara da diyoruz ki Octet’den alışveriş yapan şirketlerin/ bireyerin kartlarının limitini artır. Çünkü bankalar size genel bir limit tanımlar. Örneğin müşteri olarak 100 TL’lik limitiniz varsa bunun 20 TL’si kredi kartı, 30 TL’si KMH ve 70 TL’si de gayri nakdi kredi limitinizdir. Biz Octet olarak bankalara portal üzerinden geçen ticaret için kullandığı zaman 100 TL’lik genel limitin devreye girmesi gerektiğini anlattık. Birkaç bankayla buna benzer bir proje de yönetiyoruz.”