ODMD'den hükümete kritik çağrı: "Otomotiv sektöründe vergi sistemi tamamen değişmeli"

Otomotivde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları 24 Temmuz'da yeniden belirlenmiş vergi oranlarına yeni kademeler getirilirken, hibrit araçlarda da ÖTV yükseltilmişti. Ayrıca, azami yüklü kütlesi 3 bin 500 kg’ı geçmeyen arazi taşıtlarının vergi oranlarında da artışa gidilmiş, ÖTV oranlarının belirlenmesine ilişkin yetki genişletilerek Cumhurbaşkanına devredilmişti.

Otomotiv ithalatına yönelik yeni vergiler

Bugün Ticaret Bakanlığı da otomotiv ithalatına yönelik yeni ek mali yükümlülükler açıkladı. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobiller için ek vergi oranları şöyle uygulanacak:



-Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobillerde yüzde 25 veya araç başına en az 6 bin dolar,

-Plug-in hibrit otomobillerde yüzde 30 veya en az 7 bin dolar,

-Elektrikli otomobillerde yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar.

Bu gelişmelerle birlikte otomotiv sektöründe vergiler katlanırken Bloomberg'e konuşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt daTürkiye'de otomotive uygulanan vergi oranlarının AB ülkeleri dahil pek çok ülkeden yüksek olduğunu ifade etti.

"Vergi sistemi tamamen değiştirilmeli"

Sektör olarak bütün çalışmalarının "otomobilin ulaşılır hale gelmesi" üzerine olduğunu söyleyen Bozkurt, Türkiye’de de mobiliteye erişimin de daha kolay olması gerektiğini vurguladı.

Vergi sisteminin yeni teknolojileri yansıtacak şekilde tamamen değiştirilmesi gerektiğini söyleyen ODMD Başkanı, “Mobilitenin temel bir ihtiyaç olarak kalması ve yaşlı araç parkının yenilenme gerekliliği, pazarı destekleyen unsurlar arasında yer alsa da, krediye erişim zorlukları ve yüksek vergilendirme politikaları, satışları sınırlandırmaya, tüketicilere sunulan ulaşılabilir ürün seçeneklerini daraltmaya devam ediyor” dedi.

"Sektörde öngörülebilirlik azaldı"

ABD menşeli bazı ürünler için ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasına da değinen Bozkurt, hazırlık yapmaya imkan tanımadan ani hayata geçirilen ve sektörü etkileyen bu gibi düzenlemelerin öngörülebilirliği zorlaştırdığını ifade ederek, verilen 60 günlük sürenin de siparişlerin revize edilmesi ve yeniden planlanması için yeterli olmayadını savundu.

Tüketicilerin de bu düzenlemeler sonrası vergi avantajı olan ürünlere yöneldiğini gözlemlediklerini belirten Bozkurt, markaların orta ve uzun vadeli planlama yapmasının zorlaştığını ifade etti.

Düzenlemenin pazara etkisi ne olacak?

Düzenlemeyi "Çin ve ABD’ye kolaylık" olarak nitelendiren Bozkurt şunları paylaştı:

“Düzenleme ile Çin ve Amerika gibi Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelere kolaylıklar sağlanmış, ancak daha önce gümrükte vergi oranı yüzde 10 olan ve Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelere de ek mali yükümlülük ile artışlar getirilmiş. Amaç yerli üretimi desteklemek olarak görünse de, düzenlemenin pazara olan etkisini önümüzdeki aylar gösterecek.”

Hükümete kritik çağrı

Bozkurt, otomobile ulaşmayı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan, çağdaş, yeni bir vergi sistemi için hükümete çağrıda bulunurken, "Devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunuyoruz.” dedi.