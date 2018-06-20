Offshore rüzgar santrali ihalesi ekimde

20 Haziran 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuzla İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Son iki yılda enerji teknolojileri başta olmak üzere çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Albayrak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk, dünyanın da en büyük deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali ihalesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu yeni santral bin 200 megavat kapasitede, dünyanın en büyüğü olacak. En ileri teknolojiyle yapılacak. Asgari yüzde 60 yerlilik şartıyla türbinler üretilecek. Bir rüzgar türbini 8 bin parçadan oluşuyor. Sanayimiz işin içinde olacak, OSB'lerimizle birlikte yapacağız. Bu projenin ihale tarihini yarın açıklıyoruz. Ekim gibi ihalesi yapılacak, 4 aylık bir hazırlık süreci veriyoruz. Yüzde 80 yerli mühendis şartıyla bu dönüşümü başlatıyoruz. Türkiye, sadece yatırım çeken büyüyen ekonomisiyle değil, Ar-Ge geliştiren bir ülke olarak da ihracat üssü olacak. Her yıl 3-5 bin megavat yenilenebilir enerji için, 5-10 milyar dolar ekipman ithalatı yapıyoruz. Türbinler, güneş panelleri Türkiye'de üretildiği gibi bölgede ihracat anlamında da büyük bir pazar açacağız. Bunu kendi insan kaynağımızla yapacağız."

Kaynak: AA