Ofise dönüş krizi: Çalışanlar haftada 3 gün zorunluluğunu mahkemeye taşıyor

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İngiltere’de pandemi sonrası uzaktan ve hibrit çalışma düzeniyle ilgili tartışmalara bankacılık sektöründen yeni bir örnek eklendi. Santander’ın TSB’yi satın almasının ardından çalışma politikalarını birleştirme kararı, çalışanlarla yönetimi karşı karşıya getirdi.

TSB çalışanlarına, 1 Nisan 2027’den itibaren haftada üç gün ofiste çalışmaları gerektiği bildirildi. Bankada daha önce çalışanların haftanın belirli sayıda gününü ofiste geçirmesini zorunlu kılan genel bir uygulama bulunmuyordu. Yeni kararın özellikle kişisel veya sağlık nedenleriyle mevcut çalışma düzenini değiştirmekte zorlanabilecek çalışanlar açısından sorun yaratabileceği belirtiliyor.

Sendika mahkemeye gitmeye hazırlanıyor

TBU Union temsilcileri, yeni çalışma düzenine karşı hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Sendikanın, kişisel koşulları veya sağlık sorunları nedeniyle haftada üç gün ofise gidemeyecek çalışanların durumunun yeterince gözetilmediği gerekçesiyle konuyu İş Mahkemesi’ne taşıyabileceği bildirildi.

Bununla birlikte çalışanlarla yönetim arasında bireysel çalışma düzenlemeleri konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Santander, TSB’yi 2,9 milyar sterline satın aldı

Tartışmanın arkasında bankacılık sektöründeki büyük bir satın alma bulunuyor. Santander, TSB’yi 2,9 milyar sterline satın aldı ve işlemi Nisan 2026’da tamamladı. İki bankanın operasyonları ve politikaları kademeli olarak birleştirilirken TSB markasının da zaman içinde kullanımdan kaldırılması planlanıyor. Satın almanın ardından TSB ayrıca 130 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

TSB’den açıklama: İstisnalar olacak

TSB ise yeni politikanın tüm çalışanlara haziran ayında duyurulduğunu ve 1 Nisan 2027’de yürürlüğe gireceğini açıkladı. Banka, haftada üç günlük ofis uygulamasıyla TSB’nin çalışma politikasının Santander ile uyumlu hale getirileceğini bildirdi.

Banka ayrıca kişisel veya sağlık nedenleriyle esnek çalışma düzenine ihtiyaç duyan çalışanlar için istisnalar getirileceğini vurguladı. Bu kapsamdaki çalışanlarla yöneticiler arasındaki görüşmelerin şimdiden başladığı belirtildi.

Şirketler çalışanları yeniden ofise çağırıyor

Santander ve TSB arasındaki anlaşmazlık, pandemi sonrasında şirketlerin çalışanları yeniden ofise döndürme eğiliminin son örneklerinden biri oldu.

Novo Nordisk, Eylül 2025’te çalışanlarının Ocak 2026’dan itibaren tam zamanlı olarak ofise dönmesi gerektiğini açıklamıştı. John Lewis da Temmuz 2025’ten itibaren çalışanlarından haftada üç gün ofiste, mağazada veya marka ve tedarikçilerle birlikte çalışmasını istemişti.