Okan Bayülgen emekli maaşını açıkladı, sosyal medyada gündem oldu

Pek çok alanda üretimde bulunan ünlü şovmen Okan Bayülgen, katıldığı bir programda emekli aylığını açıkladı. Sunduğu programlar ve rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Bayülgen'in aldığı emekli aylığı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir söyleşiye kadıldı. 

Ünlü sunucu vatandaşlardan gelen soruları yanıtlarken, emekli maaşıyla ilgili bilgi verdi.

Bir süredir emekli olduğunu ifade eden Bayülgen, en düşük emekli aylığı aldığını söyledi.

Böylece Okan Bayülgen’ün emekli aylığının 16 bin 881 lira olduğu ortaya çıktı.

En düşük emekli aylığı Temmuz 2025’ten bu yana 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor.

