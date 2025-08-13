Okul servislerine zam yolda: Ankara ve İstanbul'daki servisçilerin zam talebi belli oldu!

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken İstanbul ve Ankara’da okul servis ücretlerine yapılacak zam oranları gündeme geldi.

Ankara’daki servisçiler, yılbaşında zam yapılmadığını gerekçe göstererek yüzde 50 artış talebinde bulundu.

İstanbul’daki servisçiler ise yüzde 35 zam istedi.

NTV'de yer alan habere göre, Ankara ve İstanbul'daki servişçilerin tekliflerinin kabul edilmesi halinde 0-3 kilometre mesafede yıllık ücret 16 bin 475 TL’den 25 bin 118 TL’ye çıkacak.

3-6 kilometre mesafede ise 18 bin 450 TL’den 27 bin 675 TL’ye yükselecek.

Veliler, servisçilerin istediği zammı yüksek bulurken, servis aracı sahipleri de geçinemediklerini ve zammın gerekli olduğunu söylüyor.

Zam oranları konusunda son sözü ise belediye meclisleri söyleyecek.