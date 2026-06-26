OpenAI halka arz için frene bastı

New York Times'ın, karar alma sürecine yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre OpenAI, halka arzını 2027 yılına kadar erteleme seçeneğini değerlendiriyor.

Piyasalardaki dalgalanma etkili oldu

Haberde, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ye halka arz sürecinde danışmanlık veren bankacıların, teknoloji hisselerinde yaşanan son dalgalanmaların yatırımcı iştahını azaltabileceği yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı. Ayrıca, rekor büyüklükteki halka arzın ardından SpaceX hisselerinde görülen hareketliliğin de bireysel yatırımcıların OpenAI'ye yönelik ilgisini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Hedef 1 trilyon dolar değerleme

New York Times'ın haberine göre OpenAI CEO'su Sam Altman, bankacılar ve avukatlardan oluşan danışman ekibini şirketi 1 trilyon dolarlık değerlemeye ulaştıracak bir halka arz süreci için hazırlanmaya yönlendirdi.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley ile çalışıyor

Bloomberg News'in daha önce yayımladığı habere göre ise OpenAI, en erken sonbaharda gerçekleşebilecek olası halka arz için Goldman Sachs Group ve Morgan Stanley ile çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) halka arz için gizli başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, “Henüz zamanlamaya karar vermedik. Özel bir şirket olarak yapmamızın daha kolay olacağı bazı işler olduğu için bu biraz zaman alabilir. Ancak bu, karmaşık bir dizi ödün verme süreci ve bu durum, en iyisi bu olursa daha erken halka açılma seçeneğini bize sunuyor” denildi.