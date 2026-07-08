Orta Doğu gerilimi sonrası metal piyasasında yön yukarı döndü

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Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmelerin arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırması, alüminyum fiyatlarına destek verdi. Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı yüzde 0,61 yükselerek 3.156,5 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören alüminyum kontratları da yüzde 0,72 prim yaparak ton başına 23.085 yuana ulaştı.

Geçen haziran ayında yüzde 16 değer kaybeden alüminyum, 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamıştı. Bu gerilemenin ardından küresel piyasada yıl genelinde arz açığı beklentisinin güçlenmesi fiyatları desteklerken, Orta Doğu kaynaklı gelişmeler yükselişi hızlandıran temel etken olarak öne çıktı.

Baz metallerde karışık görünüm

Alüminyumdaki yükselişe rağmen diğer baz metallerde daha temkinli bir seyir izlendi. Sanayi üretiminin önemli göstergelerinden biri kabul edilen bakırın fiyatı, LME'de yüzde 0,16, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise yüzde 0,09 geriledi.

Buna karşın Çin'in ithalat talebini yansıtan Yangshan bakır primi ton başına 80 dolara yükselerek son 13 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu gelişme, fiziksel bakıra yönelik talebin güçlü kaldığına işaret etti.

Diğer metallerde son durum

Çinko fiyatı LME'de yüzde 0,14 gerilerken, Şanghay piyasasında önemli bir değişim göstermedi.

Kurşun ise günün en güçlü performans gösteren metallerinden biri oldu. LME'de yüzde 0,98, Şanghay'da ise yüzde 1,51 yükseldi.

Nikel satış baskısının etkisiyle LME'de yüzde 0,57, Şanghay'da ise yüzde 0,79 değer kaybetti.

Kalay fiyatlarında ise iki piyasa arasında farklı bir görünüm oluştu. LME'de yüzde 0,96 gerileyen kalay, Şanghay'da yüzde 0,06 oranında sınırlı yükseliş kaydetti.