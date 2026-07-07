Demir cevheri fiyatları yükselirken, bakır geriliyor

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Metal piyasaları salı günü arz kısıtları, zayıf Çin talebi ve temkinli makro görünüm arasında yön aradı. Demir cevheri vadeli işlemleri, Pekin’in Avustralya kaynaklı arz üzerindeki sınırlamaları nedeniyle hafif yükseldi. Alüminyum ise Londra’da bir haftanın zirvesini gördükten sonra sınırlı geriledi.

Dalian Emtia Borsası’nda en çok işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.21 itibarıyla yüzde 0,27 artışla ton başına 741 yuana çıktı. Dolar karşılığı fiyat 109,11 dolar oldu. Singapur Borsası’nda ağustos vadeli gösterge demir cevheri kontratı yüzde 0,15 yükselerek ton başına 98,35 dolara ulaştı.

Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli gösterge alüminyum, TSİ 06.00 itibarıyla yüzde 0,16 düşüşle ton başına 3.110,5 dolara indi. Kontrat seansın erken bölümünde bir haftanın en yüksek seviyesini gördü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en çok işlem gören alüminyum kontratı ise yüzde 0,33 artışla ton başına 22.910 yuana yükseldi. Dolar karşılığı fiyat 3.373,53 dolar olarak hesaplandı.

Demir cevheri fiyatları arz endişesiyle sınırlı yükseldi

Metal piyasaları içinde demir cevheri, arz tarafındaki sıkılaşma endişelerinden destek aldı. ANZ Research analistleri, piyasada daralan arz kaygısının etkisini koruduğunu belirtti. Pekin’in Avustralya’dan gelen bazı ürünlere yönelik sınırlamaları, zayıf çelik talebine rağmen fiyatların aşağı yönünü sınırladı.

Devlet destekli demir cevheri alıcısı China Mineral Resources Group, bazı yerli çelik üreticilerinin Fortescue’nun Super Special Fines ürünü için dolar bazlı kargo almasını sınırladı. Grup, daha önce liman sahasındaki kargolara yönelik uyguladığı kısıtları genişletti. Kısıtlama, ithal hammadde akışında fiyat destekleyici bir etki yarattı.

Mysteel verileri de yakın vadeli desteği güçlendirdi. Çin’in büyük limanlarına deniz yoluyla gelen demir cevheri miktarı geçen hafta haftalık bazda 2,916 milyon ton azaldı. Daha düşük liman varışları, çelik üreticilerinin zayıf alım iştahına rağmen spot ve vadeli fiyatlarda taban oluşmasına katkı sağladı.

Buna karşılık Çin’de mevsimsel talep yavaşlaması fiyat artışını sınırladı. Çelik üreticileri, yüksek koklaşabilir taş kömürü fiyatları nedeniyle daralan marjlarla karşı karşıya kaldı. Marj baskısı, demir cevheri talebinin sürdürülebilirliği konusunda metal piyasaları içinde temkinli bir görünüm oluşturdu.

Çelik üreticilerinde zarar marj baskısını artırdı

Mysteel anketine göre inşaat demiri üreticileri haziran sonunda ton başına ortalama 71 yuan zarar etti. Sıcak haddelenmiş rulo üreticilerinde zarar ton başına 26 yuan oldu. Zarar seviyeleri, bazı tesislerin üretimi azaltmasına ve demir cevheri talebini düşürmesine yol açabilecek eşiğe işaret etti.

Çelik üreticilerinin zarar yazması, metal piyasaları açısından kritik bir denge noktası oluşturuyor. Fabrikalar üretimi kısarsa demir cevheri tüketimi azalabilir. Arz kısıtları fiyatı desteklerken, üretim kesintisi riski talep tarafında karşı baskı yaratıyor.

Dalian Emtia Borsası’nda diğer çelik üretim girdileri geriledi. Koklaşabilir taş kömürü yüzde 0,62 düştü. Kok kontratı yüzde 0,21 değer kaybetti. Bu hareket, hammadde kompleksinde demir cevheri ile diğer girdiler arasında ayrışma yarattı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda çelik göstergeleri karışık seyretti. İnşaat demiri yatay kaldı. Paslanmaz çelik yüzde 1,83 yükseldi. Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,09 geriledi. Filmaşin kontratı yüzde 0,66 düştü.

Alüminyum arz ve makro görünüm arasında dalgalandı

Alüminyum, metal piyasaları içinde arz normalleşmesi ve düşük stoklar arasında sıkıştı. Londra fiyatı erken işlemlerde bir haftanın zirvesini test ettikten sonra, daha geniş baz metal kompleksindeki zayıf eğilime paralel geri çekildi. Şanghay alüminyum kontratı ise yükselişini dördüncü güne taşıma yolunda ilerledi.

Alüminyum geçen hafta daha dengeli bir görünüm kazanmıştı. Orta Doğu’dan arzın geri döneceği beklentisi ve Körfez savaşı risk priminin azalması, fiyatlar üzerinde baskı kurmuştu. Buna rağmen bazı analistler arzın normalleşmesinin zaman alacağını vurguluyor.

Fiziki stokların düşük seyretmesi de fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor. Londra Metal Borsası kayıtlı depolarındaki toplam alüminyum stokları 2022’den bu yana en düşük seviyelerinde bulunuyor. Düşük stok seviyesi, arzın görünürde toparlanmasına rağmen piyasayı hassas tutuyor.

Metal piyasaları için alüminyum tarafındaki ana sorun, fiyatların aynı anda hem arz dönüşünü hem de stok yetersizliğini fiyatlamasıdır. Arz akışı hızlanırsa Londra kontratları baskı altında kalabilir. Stokların düşük kalması ise geri çekilmelerde alıcı ilgisini koruyabilir.

Bakır tarifeleri için piyasa beklemede kaldı

Bakır fiyatları da sınırlı geriledi. Londra Metal Borsası’nda bakır yüzde 0,18 düştü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda bakır yüzde 0,09 değer kaybetti. Yatırımcılar, geçen hafta Beyaz Saray’dan rafine bakıra yönelik olası tarifeler hakkında açıklama bekledi ancak duyuru gelmedi.

Tarife belirsizliği, bakır piyasasını bekle-gör modunda bıraktı. Tarife ihtimali, son dönemde bakır malzemesinin ABD depolarına çekilmesini destekledi. ABD depolarına yönelen akış, bölgesel arz dengesini değiştirdi ve fiyatların tamamen zayıflamasını engelledi.

Bakır tarafında yapay zeka altyapısı, elektrik şebekesi yatırımları ve elektrikli araç talebi fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında kaldı. Söz konusu alanlar, bakır için orta vadeli talep görünümünü güçlendiriyor. Metal piyasaları, kısa vadeli tarife belirsizliği ile uzun vadeli elektrikleşme temasını birlikte fiyatlıyor.

ABD vadeli işlem düzenleyicisinin gece açıkladığı veriler, spekülatörlerin 30 Haziran haftasında Comex bakırındaki yükseliş yönlü pozisyonlarını azalttığını gösterdi. Pozisyon azaltımı, piyasanın kısa vadede daha temkinli bir duruşa geçtiğine işaret etti. Bakırdaki sınırlı düşüş, bu temkinli konumlanmayı yansıttı.

Dolar ve petrol sakin makro zemini destekledi

Dolar endeksi sabah boyunca dalgalı seyretti. Petrol fiyatları hafif yükseldi ancak Orta Doğu savaşı öncesindeki seviyelerine yakın kaldı. Daha sakin makro zemin, metal piyasaları üzerinde sert bir yön baskısı yaratmadı.

Petrolün savaş öncesi seviyelere yakın kalması, sanayi metalleri açısından maliyet ve enflasyon baskısını sınırladı. Enerji maliyetlerinde yeni bir sıçrama oluşmaması, üretici marjları için kısmen rahatlatıcı bir unsur yarattı. Ancak çelik üreticilerinde zarar hâlâ üretim kararlarını etkileyebilecek düzeyde bulunuyor.

Geniş baz metal kompleksi, yatırımcıların yeni yön aradığı daha sakin bir makro ortamda çoğunlukla dalgalı bir seyir izledi. Londra Metal Borsası’nda çinko yüzde 0,18, kurşun yüzde 0,13, nikel yüzde 0,29 düştü. Kalay yüzde 0,64 değer kaybetti.

Şanghay tarafında baz metaller daha karışık hareket etti. Çinko yüzde 0,98 yükseldi. Kurşun yüzde 0,47 geriledi. Nikel yatay kaldı. Kalay yüzde 0,1 düştü.

Metal piyasaları için kısa vadeli görünüm, Çin’in çelik üretim temposu ve arz kısıtlarının etkisine bağlı kalacak. Demir cevheri, liman varışlarındaki azalma ve Fortescue kargo sınırlamalarıyla destek buluyor. Alüminyum, düşük stoklar ile arzın geri dönme beklentisi arasında dalgalanıyor. Bakır ise tarife belirsizliği ve yapısal talep beklentileri arasında yön arıyor.