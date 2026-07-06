Commerzbank'tan TCMB değerlendirmesi: Faiz indirimi için alan kalmadı

Commerzbank'ın bugün yayımladığı değerlendirmede, haziran ayı enflasyon rakamlarının çekirdek enflasyonda sınırlı bir yavaşlamaya işaret ettiği ifade edildi.

Notta, “Aylık yüzde 0,9 olarak görünen görece düşük manşet veri, hem manşet hem de çekirdek enflasyonda yıllıklandırıldığında yaklaşık yüzde 24’lük manşet enflasyon ivmesine karşılık geliyor. Bu durum, İran savaşı nedeniyle yaşanan sıçramanın görüldüğü aylara kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret etse de, fiyat artışlarının mevcut hızı tek haneli enflasyona ulaşılması ya da TCMB’nin uzun vadeli yüzde 5 hedefi açısından inandırıcı bir patika sunmaktan hâlâ oldukça uzak” ifadelerine yer verildi.

Maliyet baskıları sürüyor

Ekonomistler Michael Pfister ve Tatha Ghose imzasını taşıyan değerlendirmede, “Enerji enflasyonu yıllık bazda yavaşlasa da enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3, ara malları fiyatları ise yüzde 1,9 arttı. Dolayısıyla maliyet baskıları bir miktar hafiflemiş olsa da, henüz enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekecek güçlü bir destek sunmuyor” denildi.

Faiz indirimi için alan oluşmadı

Raporda, İstanbul'daki tüketici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 36 ile ülke ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürdüğü, ancak ulusal enflasyonla arasındaki farkın bir miktar azaldığı belirtildi.

Değerlendirmede, “Öte yandan İstanbul’da tüketici enflasyonu yıllık yüzde 36 ile ülke genelinin üzerinde seyretmeye devam etse de, ulusal enflasyon ile arasındaki fark bir miktar daralmış durumda. Hangi göstergeye daha fazla ağırlık verildiğine bağlı olarak, mevcut gerçek enflasyonun yüzde 32-yüzde 35 bandında olduğu değerlendirilebilir” ifadeleri kullanıldı.

Notun devamında, “Sonuç olarak Haziran verileri enerji fiyatlarındaki şokun hafiflemesi sayesinde beklentilerden daha olumlu gerçekleşti. Ancak enflasyonun ana eğilimi hala politika yapıcılara kayda değer bir rahatlama sağlayacak ya da Merkez Bankası’nın faiz koridorunda gevşemeye yönelik verdiği sinyalleri destekleyecek kadar düşük seviyelerde değil” değerlendirmesi yapıldı. Bu çerçevede Commerzbank, mevcut enflasyon görünümünün TCMB'nin yakın dönemde faiz indirimine gitmesini desteklemediği görüşünü yineledi.