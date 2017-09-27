Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanıyor

27 Eylül 2017

2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından 27 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.

Toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katılacak.

Toplantının saat 13:00'te başlaması planlanıyor.

Başbakan Binali Yıldırım hafta başında OVP'de 2017 yılında ve 2018-2020 döneminde büyüme hedefinin tüm yıllar için yüzde 5.5 olarak belirlendiğini söyledi. OVP'de enflasyon 2017 için yüzde 9.5, 2018 için yüzde 7, 2019 için yüzde 6 ve 2020 için yüzde 5 öngörüldü.

Başbakan, ekonomide 3 yıllık hedefleri açıkladı