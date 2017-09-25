Başbakan, ekonomide 3 yıllık hedefleri açıkladı

25 Eylül 2017

Başbakan Binalı Yıldırım, televizyon kanallarının ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları da yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, 2018-2020 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Programın çarşamba günü açıklanacağını söyledi.

Yıldırım, "Büyüme 2017, 2018, 2019 ve 2020 için yüzde 5,5 olacak. İstikrarlı bir büyüme sağlayacağız." diye konuştu.

OVP'de işsizlik oranını bu yıl için yüzde 10,8 olmasının tahmin edildiğini ifade eden Yıldırım, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9 ve 2020'de yüzde 9,6'ya düşeceğini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, enflasyonun bu yıl yüzde 9,5'i gördükten sonra, gelecek yıl yüzde 7, 2019'da yüzde 6 ve 2020'de yüzde 5'e ineceğini belirtti.

Yıldırım, "Kamu yatırımlarında maaliyet-fayda dengesine bakacağız, öncelikleri esas alacağız. İhtiyaçları önceliklere göre sıralayıp, ona göre yapacağız" dedi.

Orta Vadeli Program, 27 Eylül'de açıklanacak

"Varlık Fonu ile ilgili spekülasyonlar doğru değil"

Taşeron konusunun en geç bu yıl sonunda karara bağlanacağını bildiren Yıldırım, Varlık Fonu'ndaki görevden almaya ilişkin olarak ise, "Varlık Fonu'na önümüzdeki günlerde bir atama yapabiliriz. Fon ile ilgili spekülasyonların hiçbiri doğru değil" dedi.

"Türk Telekom'da müdahale hakkımız var"

Başbakan Yıldırım Türk Telekom'daki son durumu yorumlayarak, "Türk Telekom gayet iyi gidiyor, sahiplik konusu ayrı konu, iş ve işlem yapması ayrı konu, şirket iyi gidiyor, göstergeleri de iyi, ortaklıktan kanyaklanan sıkıntılardan da kurtuldu. Hariri Grubu başka işlerinden dolayı sıkıntıya girdiği için Telekom'da da bunun sonuçları oldu. Biri gelip diyecek ki, 'Ben bu borçları üstleniyorum ve yeni ortak olmak istiyorum', şartlar uygunsa olur, kamu olarak bir zararımız söz konusu değil. Türk Telekom'da temerrüt halinde müdahale hakkı var" değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım: TEOG yerine üç alternatif belirlendi

Başbakan: Sıcak çatışmaya zemin hazırlandı

Yeniden değerleme oranı yüzde 50'yi geçmeyecek

Ekonomide son reformları anlatan Yıldırım, "Altın tahvili, kira sertifikası çıkarılıyor, kitle fonlaması devreye girecek. Sadece bankalar değil, sigorta şirketleri de teminat verebilecek. Asgari ücretin vergi dilimi değişmesinden kayıplar vardı. onu ortadan kaldıracak ve değişmeyecek şekilde düzenleme yapıyoruz, bunu bütçeden karşılayacağız" dedi ve ekledi: "Bazı belediyeler emlak vergi değerlerini astronomik artırdı, buna bir sınır koyuyoruz. Yeniden değerleme oranının yüzde 50'sini geçmeyecek."