“OSB’lerde ön tahsisin kabulü ile ruhsatlar hızlanacak”

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TARSUSOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Kanunu’nda yapılan değişikliklerin OSB’lere birçok konuda avantaj sağlayacağını, sanayi yatırımları ve üretimleri hızlandıracağını belirtti.

Başkan Koçak konuyla ilgili DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “OSB’lerde ön tahsis uygulamasının da yeni kanunla önü açıldı, artık OSB’lerimiz yer seçimi ve kamulaştırma işlemleri devam ederken yatırımcılara belirlenen bedel üzerinden ön tahsis yapabilecek ve kanuna esas çıkarılacak yönetmelik ile de yapı ruhsatı verilebilecek.

Tarsus OSB’de tahsis yapılan ve yapı ruhsatı verilen 10’a yakın firmanın inşaat çalışmaları sürüyor, yeni kanunla birlikte tescili yapılmayan parseller için de artık tescil kararı beklenmeden kamulaştırma bedeli ödenip yapı ruhsatı kesilerek sanayicilerin inşaata başlayabilmeleri sağlanacak. Çıkarılacak yönetmelikle birlikte Tarsus OSB’de 150 sanayicinin tamamına yakınına tahsis belgesi vermeyi planlıyoruz.

Kanun’da yapılan değişiklik mevcutta yaşanan sıkıntıları çözeceği gibi, ilave alan başvurusu yapan Tarsus OSB gibi diğer OSB’lerinde sorunlarını çözmüş olacak. Tarsus OSB’nin toplam alanı şu an için 530 hektar, ilaveten 320 hektar genişleme alanı ile ilgili de başvurularımızı yaptık.

Şimdiye kadar gerekli prosedürleri yerine getirdik, Bakanlıktan onay alındığı takdirde toplam alanımız 800 hektarı geçecek ve yeni yasa OSB’mizin hızlı bir şekilde ilerleyip, sanayileşmesine çok büyük katkı sağlamış olacak” dedi.

Yatırımlar netleştikçe istihdam artacak

Tarsus OSB’de her geçen gün fabrika sayısında artış yaşandığını, yatırımlar netleştikçe de bölgede en az 10 bin kişilik istihdamın söz konusu olacağına değinen Koçak, şu an ki temel amaçlarının ara eleman ihtiyacını gidermek olduğunu belirtti.

Koçak “Üretime başlayan bir firma asgari 200 kişi ile işe başlayacak. Bizler ara eleman bulanamamasından endişeliyiz bunun için de çalışmalara şimdiden başladık.

Tarsus OSB’de acilen Mesleki ve Teknik Lise yapılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Fabrikaların yapım aşaması bitmeden, binin üzerinde öğrenci kapasitesi olan Mesleki ve Teknik Lise açarak, bölgedeki yatırımcıların ihtiyacına yönelik eleman yetiştireceğiz” dedi.

OSB içinde ihtiyaca uygun alanları kiraya vereceğiz

Başkan Koçak, Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde proje hazırlığı içerisinde olduklarına da vurgu yaparak, “Küçük sanayi sitesinden OSB’ye geçecek olan firmalara yönelik bir proje geliştiriyoruz. Talebe bağlı olarak, 500 m2, 1000 m2, 1500 m2 alanları OSB şartlarında uygun fiyatlarla kiraya vereceğiz.

Küçük ölçekli sanayiden orta ölçeğe geçmek isteyen sanayicilerimize destek vererek büyümelerini sağlayacağız ve bu sayede OSB’de ki büyük yatırımcıya yan sanayi oluşturacağız” diye belirtti.

TEİAŞ tarafından 400 MVA büyük bir elektrik iletim merkezi yapılacak

Başkan Koçak, Tarsus OSB’nin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla TEİAŞ tarafından 400 MVA’lık bir elektrik iletim merkezi yapılacağını ancak, ihale edilen yapım işinin 600 gün süreceğini, sürenin uzun olmasından dolayı faaliyete başlayan ve başlayacak olan fabrikalara elektrik veremediklerini bu nedenle üretimin tam anlamıyla yapılamadığına dikkat çekerek, “Şu anda faaliyete başlayacak olan fabrikalarımız var, bunun yanı sıra inşai faaliyetlerine başlamak isteyen de çok fazla sanayicimiz var ama elektrik veremiyoruz.

Enerji Bakanlığı’nda 4 tane mobil santral var, bunun 1 tanesini bu bölgeye aktarılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Ana yatırım bitene kadar geçici bir mobil santral ile bu işi çok rahatlıkla çözebiliriz. Şu an Enerji Bakanlığı’ndan beklentimiz bu yönde” ifadelerini kullandı.

Başkan Koçak, Berdan Barajı’nda elektrik üretimi yapıldıktan sonra bırakılan suyun yanındaki dolu savak kısmına, Tarsus OSB’ye su aktaracak pompa istasyonunu kurduklarını, buradan da OSB’ye kadar 11 kilometre boru hattı döşendiğini, önümüzdeki haftadan sonra da sistemi devreye alacaklarını, 2 adet 5000 tonluk, toplamda 10 bin tonluk kapasiteye sahip su depolarını dolduracaklarını, haziran ayı itibari ile de depolardan OSB içindeki tüm parsellere su verilecek şekilde tüm altyapının hazır olacağını aktardı.

Agropark’da ilk tahsisler yapıldı

Tarsus’ta kurulan Türkiye’nin İlk Tarım ve Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Agropark ile ilgili de bilgi veren Hasan Ruhi Koçak, ilk tahsislerin yapıldığını ve alan genişletmeye gidildiğini ifade ederek, “Haritadaki uygun olan yerlerin, tahsis yolu ile genişletme çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları biten Agropark binası tamamlandı. Devir işlemlerini gerçekleştirerek kiraya vermeye başladık” dedi.