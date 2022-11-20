Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

İş dünyası ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin son ayağında, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Sayın Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. pic.twitter.com/eri0iyII5j — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 19, 2022

Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.