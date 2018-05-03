Otomotiv pazarı nisanda yüzde 6.4 daraldı

03 Mayıs 2018

2018 yılı Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 bin 862 adet daralarak 71 bin 126 adete geriledi.Nisan ayındaki düşüş yüzdesel olarak 6,4 olarak gerçekleşti.

Otomotivi son aylarda sırtlayan otomobil pazarında düşüş dikkat çekti. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,98 azalma kaydederek 55 bin 108 adete düştü. Öte yandan hafif ticari araç pazarında da düşüş sürdü. Hafif ticari araç pazarı yüzde 10,96 azaldı ve 16 bin 18 adete indi.

İlk dört ayda otomobil satışlarında artış var

Yılın ilk dört ayı rakamlarına göre toplam pazar yüzde 1,09 azalarak 229 bin 556 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yılın ilk 4 ayında yüzde 1,99 oranında artarak 177 bin 418 adet oldu. Hafif ticari araç satışları, aynı dönem yüzde 10,29 azalarak 52 bin 138 adete düştü.