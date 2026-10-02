Otomotiv satışlarında sert fren: Eylülde yüzde 24 düştü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,33 daralarak 83 bin 469 adet oldu.

Otomobil satışları yıllık bazda yüzde 27,80 düşüşle 63 bin 736 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 10,42 azalarak 19 bin 733 adet olarak gerçekleşti.

Uzun dönem ortalamasının üzerinde

Sert yıllık düşüşe rağmen toplam pazar, son 5 yılın eylül ayı ortalamasının yüzde 0,8, son 10 yılın ortalamasının ise yüzde 17,8 üzerinde gerçekleşti.

Otomobil pazarı 5 yıllık ortalamaya göre yüzde 1,9 daralırken, hafif ticari araç satışları yüzde 10,7 arttı. On yıllık ortalamaya göre ise otomobil satışları yüzde 15,1, hafif ticari araç satışları yüzde 27,5 daha yüksek gerçekleşti.

9 ayda satışlar yüzde 13 düştü

Ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 daralarak 803 bin 465 adede geriledi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 15,45 düşüşle 627 bin 977, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,12 azalışla 175 bin 488 adet oldu.