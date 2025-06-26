ÖTV düzenlemesi Meclis’ten geçti… Peki otomobil fiyatları zamlanacak mı?

Otomotiv sektöründe uzun süredir gündemde olan ÖTV matrah düzenlemesine ilişkin yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte, motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenirken, otomobil fiyatlarının değişip değişmeyeceği ise merak konusu oldu.

Geçmişten günümüze ÖTV oranları

2022 yılında yürürlükte olan yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80'lik dilimlere sahip sistem, zaman içinde işlevini yitirdi. Fiyat artışları nedeniyle düşük oranlı dilimlerde neredeyse hiç araç kalmadı. Bu nedenle 2023 Temmuz ayından itibaren tüm araçlara tek oran olan yüzde 80 ÖTV uygulanmaya başlandı.

2025 yılına yönelik teklif ile yeni bir yapı getiriliyor. Oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişirken en düşük oran artık yüzde 80 olarak sabitlendi ve birçok araç bu oran içinde değerlendirilecek. Ağırlıklı uygulama bu aralıkta kalacak gibi görünüyor.

2025'te ÖTV oranları nasıl dağıtılıyor?

Yeni sistemde hangi aracın hangi vergi oranına gireceği, hem matrah hem de motor özelliklerine göre sınıflandırılıyor:

• Yüzde 80 ÖTV:

- Matrahı 1 milyon TL ve altında olan,

- Motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyen ya da elektrik motor gücü 50 kW'ı aşıp silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlar.

• Yüzde 150 ÖTV:

- Yine matrahı 1 milyon TL'yi aşmayan ancak motor hacmi 2000 cc üzeri olanlar,

- Elektrikli araçlarda 100 kW üzeri ve silindir hacmi 2500 cc'ye kadar olan modeller.

• Yüzde 220 ÖTV:

- Yukarıdaki sınıflandırmalara uymayan diğer tüm araçlar bu orana tabi olacak.

Peki fiyatlar değişecek mi?

Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin fiyatlara doğrudan bir etkisi olmayacağını belirtiyor. Yapılan düzenleme ile de matrah limitlerinin ve oranlarının, mevcut fiyatlarına göre ve piyasayı etkileyemeyecek şekilde güncellendiği belirtildi. Hibrit araçların ÖTV oranları da teklifte yer aldığı şekilde uygulandığı ve bu araç fiyatlarında da vergisel değişiklik olmayacağı açıklandı.

Aynı zamanda yaklaşık son 2 yıldır yüzde 45, 50, 60 ve 70 ÖTV dilimlerinde hiçbir aracın kalmadığına dikkat çeken sektör temsilcileri düzenlemenin fiili durumun resmileşmesi olarak görülebileceğini belirtti. Mevcutta uygulanan ÖTV oranı etkilenmeyeceği için ise fiyatlarda da düşüşe yol açmayacağı açıklandı.