OVP hedefleri, 42 ekonomiste soruldu

12 Ekim 2017

Ekonomistler, 2018-2020 OVP hedeflerinin altında bir büyüme patikası ve hedeflerin üzerinde enflasyon gerçekleşmesi bekliyor, cari açık tahminleri ise OVP hedefleriyle genel olarak paralel şekilleniyor.

Büyüme öngörüleri, OVP hedefinin altında

Reuters'ın 42 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre büyümenin 2017'de yüzde 5, 2018'de yüzde 3.5 olması, 2019'da ise sınırlı bir artışla yüzde 3.9'a yükselmesi öngörülüyor. Kısa süre önce açıklanan OVP hedefleri ise her yıl için yüzde 5.5 büyüme öngörüyor.

Enflasyon beklentisi OVP’den daha yüksek

Ankete göre enflasyonun ise yılı yüzde 9.8'de tamamlaması sonrası 2018'de yüzde 8.4'e, 2019'da yüzde 8'e gerilemesi öngörülüyor. OVP ise enflasyon 2017'yi yüzde 9.5 seviyesinde tamamladıktan sonra 2018-2020 döneminde sırasıyla yüzde 7, yüzde 6 ve yüzde 5 hedefleniyor.

Cari açık tahminleri, OVP hedefi ile paralel

Ankette cari açığın GSYH'ya oranla 2017'yi yüzde 4.6, 2018'i yüzde 4.5, 2019'u ise yüzde 4.6'da tamamlaması öngörülüyor.

Ekonomistlerin cari açık beklentileri OVP'deki hedeflerle kıyaslandığında büyüme ve enflasyona göre birbirine çok daha yakın. Ekonomistlerin özellikle 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin beklentileri OVP ile paralel.

OVP 2016 yılını GSYH'ya oranla yüzde 3.8 seviyesinde tamamlayan cari açığın 2017'de yüzde 4.6, 2018'de yüzde 4.3, 2019'da yüzde 4.1, 2020'de ise yüzde 3.9 seviyesinde öngörüyor.

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Kaynak: Reuters