Oyun ekonomisinde çıta 50 milyon oyuncuyla yükseliyor
Mobil oyunlarda küresel başarı hikâyeleri çıkaran Türkiye, şimdi PC ve konsol oyunlarında da büyümeyi hedefliyor. Gaming İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, İstanbul’un Avrupa’nın en fazla oyun stüdyosuna sahip ikinci şehri haline geldiğini belirterek, “2030’da Gaming İstanbul’u dünyanın en büyük beş oyun etkinliğinden biri yapmak istiyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Son yıllarda Peak Games ve Dream Games gibi milyar dolarlık başarı hikâyeleriyle küresel yatırımcıların dikkatini çeken Türkiye oyun sektörü, şimdi yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor. Sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olan Gaming İstanbul (GIST), hem uluslararası etkinlik ölçeğini büyütmeyi hem de Türkiye’nin oyun ekosistemini küresel rekabette daha üst sıralara taşımayı hedefliyor. DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Gaming İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek GIST 2026’nın yeni dönemde farklı bir vizyonla yoluna devam ettiğini söylerken, etkinliğin yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda oyun geliştiricileri, yatırımcılar ve yayıncıları buluşturan uluslararası bir platform olduğunu ifade etti. Devrim, “2018 yılında dünyanın en büyük sekizinci oyun etkinliği konumuna ulaşan Gaming İstanbul’u 2030 yılına kadar ilk beş organizasyon arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu sadece etkinliğin büyümesi anlamına gelmiyor; Türkiye oyun ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü de önemli ölçüde artıracak” dedi.
50 bin ziyaretçi bekleniyor
Gaming İstanbul’un iki farklı yapıya sahip olduğunu anlatan Devrim, tüketicilere yönelik festival bölümünün yanı sıra profesyonelleri buluşturan güçlü bir B2B organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirten Devrim, geliştiriciler, yayıncılar, yatırımcılar ve sektör profesyonellerinden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişinin de iş geliştirme etkinliklerine katılmasının beklendiğini kaydetti.
İstanbul, Avrupa’da ikinci sırada
Türkiye’nin oyun geliştirme tarafında dünyanın dikkatini çeken ülkelerden biri haline geldiğini söyleyen Devrim, özellikle İstanbul’un Avrupa’daki konumuna dikkat çekti. “İstanbul bugün Londra’nın ardından Avrupa’da en fazla oyun stüdyosuna sahip ikinci şehir konumunda bulunuyor” diyen Devrim, Ankara, İzmir ve Denizli gibi şehirlerde de güçlü oyun geliştirme merkezlerinin oluştuğunu belirtti. Son beş yılda oyun sektörünün Türkiye’de en fazla yatırım çeken alanlardan biri olduğuna işaret eden Devrim, üniversitelerde yetişen genç yazılımcılar ve oyun tasarımcılarının ekosistemi sürekli beslediğini dile getirdi.
Türkiye’de 50 milyon kişi oyun oynuyor
Türkiye’deki oyuncu kitlesinin her geçen yıl büyüdüğünü belirten Devrim, mobil oyunlar dâhil yaklaşık 50 milyon kişinin düzenli olarak oyun oynadığını ifade etti. Oyuncuların yaş aralığının 3 ile 80 arasında değiştiğini söyleyen Devrim, en yoğun kitlenin ise 12-25 yaş grubunda bulunduğunu kaydetti. Türkiye’deki yıllık oyun harcamalarının yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Devrim, küresel oyun ekonomisinin ise artık müzik ve sinema endüstrilerinin toplamından daha büyük bir hacme ulaştığını aktardı. Oyun sektörünün yalnızca yazılım ihracatı açısından değil, donanım tarafında da önemli bir pazar oluşturduğuna dikkati çeken Devrim, Türkiye’nin oyun bilgisayarı satışlarında Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri olduğunu bildirdi.
Kadın oyuncuların oranı yüzde 45’e ulaştı
Türkiye’de oyuncu profilinin sanılanın aksine oldukça dengeli olduğunu söyleyen Devrim, oyuncuların yaklaşık yüzde 45’ini kadınların oluşturduğu bilgisini paylaştı. Kadın oyuncuların özellikle mobil ve HyperCasual oyunlarda yoğunlaştığını, PC ve konsol tarafında ise erkek oyuncuların ağırlıklı olduğunu ifade eden Devrim, oyun geliştirme süreçlerinde de kadınların sayısının giderek arttığını kaydetti. Kadınların özellikle oyun tasarımı, hikâye geliştirme ve yaratıcı süreçlerde önemli başarılar elde ettiğinin altını çizen Devrim, Gaming İstanbul olarak kadın girişimcilerin sektöre daha fazla katılmasını sağlayacak destek mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
Yapay zekâ üretimi hızlandırıyor, ancak oyuncular temkinli
Devrim, yapay zekânın oyun geliştirme süreçlerini önemli ölçüde değiştirdiğine dikkati çekerek, “Teknoloji özellikle yazılım geliştirme, test süreçleri ve oyun mekaniklerinin oluşturulmasında yoğun biçimde kullanılıyor. Buna karşın yapay zekâ ile üretilen görseller konusunda özellikle PC ve konsol oyuncularının daha hassas davranıyor. Oyuncular hikâyeyi ve görsel dünyayı insan emeğinin ürünü olarak görmek istiyor. Yapay zekâ ile oluşturulan içerikler bazı oyuncularda yapaylık hissi oluşturabiliyor. Bu nedenle birçok oyun şirketi görsel üretimde yapay zekâ kullanımını yeniden değerlendirmeye başladı” dedi. Mobil oyunlarda ise hikâyenin ikinci planda olması nedeniyle yapay zekâ ile üretilen görsellerin daha kolay kabul gördüğünü kaydeden Devrim, gelecekte yapay zekânın oyun sektöründe üretim süreçlerini hızlandıran vazgeçilmez teknolojilerden biri olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Yeni unicorn’lar yolda
Türkiye’nin bugüne kadar çıkardığı unicorn şirketlerin önemli bölümünün oyun sektöründen geldiğini vurgulayan Devrim, Peak Games ve Dream Games’in uluslararası başarılarının yeni girişimcilere ilham verdiğini belirtti. Bugüne kadar çıkan unicorn’ların üçte birinin oyun sektöründen geldiğine işaret eden Devrim, “Önümüzdeki üç yıl içerisinde yeni oyun unicorn’larının çıkmasını bekliyoruz. Türkiye’nin mobil oyun tarafındaki başarısını artık PC ve konsol oyunlarına da taşıması gerekiyor. Sektör yatırımlarının bu alana doğru kaymaya başladı. Gaming İstanbul olarak yatırımcılarla oyun girişimcileri arasında önemli bir köprü görevi üstleniyoruz. Etkinlik kapsamında yatırım panelleri, oyunların gelir modellerine ilişkin oturumlar ve yatırımcı buluşmaları düzenliyoruz. Ayrıca üniversitelerdeki oyun kulüpleri ve oyun geliştirme merkezleriyle yakın iş birliği yürütüyoruz. Bağımsız oyun stüdyolarına ücretsiz veya düşük maliyetli katılım imkânı sağlayarak genç girişimcilerin uluslararası yatırımcılarla buluşmasını destekliyoruz” diye konuştu.