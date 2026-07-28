Oyun ekonomisinde çıta 50 milyon oyuncuyla yükseliyor

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Son yıllarda Peak Games ve Dream Games gibi milyar dolarlık başarı hikâyele­riyle küresel yatırımcıların dik­katini çeken Türkiye oyun sek­törü, şimdi yeni bir büyüme dö­nemine hazırlanıyor. Sektörün en önemli buluşma noktaların­dan biri olan Gaming İstanbul (GIST), hem uluslararası etkin­lik ölçeğini büyütmeyi hem de Türkiye’nin oyun ekosistemini küresel rekabette daha üst sıra­lara taşımayı hedefliyor. DÜN­YA Gazetesi’ne konuşan Gaming İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, 18-20 Eylül ta­rihleri arasında düzenlenecek GIST 2026’nın yeni dönemde farklı bir vizyonla yoluna devam ettiğini söylerken, etkinliğin yal­nızca bir fuar değil, aynı zaman­da oyun geliştiricileri, yatırım­cılar ve yayıncıları buluşturan uluslararası bir platform oldu­ğunu ifade etti. Devrim, “2018 yılında dünyanın en büyük seki­zinci oyun etkinliği konumuna ulaşan Gaming İstanbul’u 2030 yılına kadar ilk beş organizasyon arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu sadece etkinliğin büyüme­si anlamına gelmiyor; Türkiye oyun ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü de önemli ölçü­de artıracak” dedi.

50 bin ziyaretçi bekleniyor

Gaming İstanbul’un iki fark­lı yapıya sahip olduğunu anla­tan Devrim, tüketicilere yö­nelik festival bölümünün yanı sıra profes­yonelleri buluşturan güçlü bir B2B organizasyonu gerçek­leştirdiklerini söyledi. Bu yıl yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağır­lamayı hedeflediklerini belir­ten Devrim, geliştiriciler, ya­yıncılar, yatırımcılar ve sektör profesyonellerinden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişinin de iş geliştirme etkinliklerine katıl­masının beklendiğini kaydetti.

İstanbul, Avrupa’da ikinci sırada

Türkiye’nin oyun geliştir­me tarafında dünyanın dikkati­ni çeken ülkelerden biri haline geldiğini söyleyen Devrim, özel­likle İstanbul’un Avrupa’daki konumuna dikkat çekti. “İstan­bul bugün Londra’nın ardından Avrupa’da en fazla oyun stüd­yosuna sahip ikinci şehir konu­munda bulunuyor” diyen Dev­rim, Ankara, İzmir ve Denizli gibi şehirlerde de güçlü oyun ge­liştirme merkezlerinin oluştu­ğunu belirtti. Son beş yılda oyun sektörünün Türkiye’de en faz­la yatırım çeken alanlardan bi­ri olduğuna işaret eden Devrim, üniversitelerde yetişen genç ya­zılımcılar ve oyun tasarımcıla­rının ekosistemi sürekli besle­diğini dile getirdi.

Türkiye’de 50 milyon kişi oyun oynuyor

Türkiye’deki oyuncu kit­lesinin her geçen yıl bü­yüdüğünü belirten Devrim, mobil oyunlar dâhil yaklaşık 50 mil­yon kişinin düzenli olarak oyun oynadığını ifade etti. Oyuncula­rın yaş aralığının 3 ile 80 arasın­da değiştiğini söyleyen Devrim, en yoğun kitlenin ise 12-25 yaş grubunda bulunduğunu kay­detti. Türkiye’deki yıllık oyun harcamalarının yaklaşık 1 mil­yar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Devrim, küresel oyun ekonomisinin ise artık müzik ve sinema endüstrilerinin topla­mından daha büyük bir hacme ulaştığını aktardı. Oyun sektö­rünün yalnızca yazılım ihraca­tı açısından değil, donanım tarafında da önemli bir pazar oluşturduğuna dikkati çeken Dev­rim, Türkiye’nin oyun bilgisayarı sa­tışlarında Avru­pa’nın en büyük pazarlarından biri olduğunu bildirdi.

Kadın oyuncuların oranı yüzde 45’e ulaştı

Türkiye’de oyuncu profilinin sanılanın aksine oldukça dengeli olduğunu söyleyen Devrim, oyuncuların yaklaşık yüzde 45’ini kadınların oluşturduğu bilgisini paylaştı. Kadın oyuncuların özellikle mobil ve HyperCasual oyunlarda yoğunlaştığını, PC ve konsol tarafında ise erkek oyuncuların ağırlıklı olduğunu ifade eden Devrim, oyun geliştirme süreçlerinde de kadınların sayısının giderek arttığını kaydetti. Kadınların özellikle oyun tasarımı, hikâye geliştirme ve yaratıcı süreçlerde önemli başarılar elde ettiğinin altını çizen Devrim, Gaming İstanbul olarak kadın girişimcilerin sektöre daha fazla katılmasını sağlayacak destek mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Yapay zekâ üretimi hızlandırıyor, ancak oyuncular temkinli

Devrim, yapay zekânın oyun geliştirme süreçlerini önemli ölçüde değiştirdiğine dikkati çekerek, “Teknoloji özellikle yazılım geliştirme, test süreçleri ve oyun mekaniklerinin oluşturulmasında yoğun biçimde kullanılıyor. Buna karşın yapay zekâ ile üretilen görseller konusunda özellikle PC ve konsol oyuncularının daha hassas davranıyor. Oyuncular hikâyeyi ve görsel dünyayı insan emeğinin ürünü olarak görmek istiyor. Yapay zekâ ile oluşturulan içerikler bazı oyuncularda yapaylık hissi oluşturabiliyor. Bu nedenle birçok oyun şirketi görsel üretimde yapay zekâ kullanımını yeniden değerlendirmeye başladı” dedi. Mobil oyunlarda ise hikâyenin ikinci planda olması nedeniyle yapay zekâ ile üretilen görsellerin daha kolay kabul gördüğünü kaydeden Devrim, gelecekte yapay zekânın oyun sektöründe üretim süreçlerini hızlandıran vazgeçilmez teknolojilerden biri olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yeni unicorn’lar yolda

Türkiye’nin bugüne kadar çıkardığı unicorn şirketlerin önemli bölümünün oyun sektöründen geldiğini vurgulayan Devrim, Peak Games ve Dream Games’in uluslararası başarılarının yeni girişimcilere ilham verdiğini belirtti. Bugüne kadar çıkan unicorn’ların üçte birinin oyun sektöründen geldiğine işaret eden Devrim, “Önümüzdeki üç yıl içerisinde yeni oyun unicorn’larının çıkmasını bekliyoruz. Türkiye’nin mobil oyun tarafındaki başarısını artık PC ve konsol oyunlarına da taşıması gerekiyor. Sektör yatırımlarının bu alana doğru kaymaya başladı. Gaming İstanbul olarak yatırımcılarla oyun girişimcileri arasında önemli bir köprü görevi üstleniyoruz. Etkinlik kapsamında yatırım panelleri, oyunların gelir modellerine ilişkin oturumlar ve yatırımcı buluşmaları düzenliyoruz. Ayrıca üniversitelerdeki oyun kulüpleri ve oyun geliştirme merkezleriyle yakın iş birliği yürütüyoruz. Bağımsız oyun stüdyolarına ücretsiz veya düşük maliyetli katılım imkânı sağlayarak genç girişimcilerin uluslararası yatırımcılarla buluşmasını destekliyoruz” diye konuştu.