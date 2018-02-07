Özhaseki: Yılda 500 bin konut yenilenecek

07 Şubat 2018

İstanbul'da bir fuar açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yılda 500 bin konutu yenilemeyi hedeflediklerini, bu yönde yasal çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Son yüzyıl içerisinde bu ülkede 6 ve üzerindeki şiddete deprem sayısı 56, can kaybımız 83 bin, cebimizden çıkan hasar bedeli 100 milyar dolar civarında peki o zaman yenilenmeye ihtiyacımız yok mu? Bunu bir an önce yapmalıyız" diye konuşan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bunu yapacak gücümüz var, programlarını yapıyoruz. Yasalar çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştireceğiz. Tabi bunu yaparken rastgele konutlar değil, enerjisini kendi üretebilen, yeşil, akıllı evler inşa edeceğiz ki daha sonra 'olmadı yeniden yıkalım' demeyelim"

Dönüşüm yapacak belediyelere sıfır faizle kredi vereceklerini belirten Bakan Özhaseki, ilgili düzenlemenin bir kaç ay içinde Meclis'e geleceği bilgisini verdi.